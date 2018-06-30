Дядюшка Сэм подозревает КНДР в продолжении нуклеаризации, а Япония требует давить социализм дальше

Американские разведывательные службы полагают, что в последние месяцы Северная Корея увеличила производство ядерного топлива на нескольких секретных объектах, сообщили NBC News несколько аналитиков ЦРУ и других разведывательных органов на условиях анонимности. Они опасаются, что Ким Чен Ын намерен скрыть эти объекты, делая вид, что сохраняет договоренность с американским президентом Дональдом Трампом, и пытаясь обманом добиться от США еще больших уступок.

"Работа [КНДР по созданию ядерного оружия] продолжается, чтобы обмануть нас и по количеству объектов, и по количеству оружия, и по количеству ракет", - сообщил один из собеседников издания. Эта информация противоречит громким заявлениям Трампа о том, что "северокорейской ядерной угрозы больше не существует". Белый дом отказался дать комментарии NBC.

Как известно, на "историческом саммите" США-КНДР, который прошел 12 июня в Сингапуре, стороны договорились "работать в направлении денуклеаризации". Но при этом никаких конкретных шагов, которые обязан предпринять Пхеньян, обозначено не было. В то же время Трамп пообещал и сдержал слово, приказав американским военным отменить совместные учения с Южной Кореей.

При этом Ким Чен Ын ранее продемонстрировал уничтожение крупного ядерного испытательного полигона в Пхунгери и пообещал уничтожить аналогичный ракетный полигон Сохэ. Некоторые специалисты по КНДР еще ранее предположили, что это делается просто для отвода глаз - все необходимые испытания на данных полигонах уже проведены и они больше не представляют ценности для Ким Чен Ына. Доказательств же того, что власти КНДР уменьшают запасы уже созданного и успешного прошедшего испытания ядерного оружия, нет. Кроме того, его производство может продолжаться на других секретных объектах.

Ранее южнокорейская пресса сообщала о 3000 объектов, связанных с ракетно-ядерной программой КНДР. Эксперты предполагали, что на их уничтожение понадобится до 15 лет, хотя в Белом доме сделали более оптимистичный прогноз.

"Существует абсолютно однозначное доказательство того, что они пытаются обмануть США", - утверждает один из собеседников NBC. Четверо других официальных лиц, знакомых с данными разведки, также заявили, что Северная Корея намерена обмануть США. По имеющимся данным, серьезные разработки могут, в частности, продолжаться в ядерном центре в Йонбене, где расположены стартовая площадка и стенд для наземных испытаний ракетных двигателей.

Напомним на прошлой неделе Трамп заявил, что безоговорочно доверяет Ким Чен Ыну, но в то же время продлил санкции против КНДР еще на год.

Тем временем, сама КНДР не имеет иллюзий и насчёт давнего союзника США - Японии, откровенно высказывая ей всё, что думает по текущему поводу (ЦТАК):

- Япония по-прежнему призывает к «международному давлению на КНДР». В правящих кругах Японии все ещё говорят о том, что остаётся неизменной нынешняя позиция США – продолжать давление, и все капиталистические государства должны идти в ногу в данном направлении.

Действительно, очень неловким выглядит поведение Японии, которая упрямо настаивает на одностороннем курсе давления, совершенно не подходящем ни течению ситуации на Корейском полуострове, ни международной обстановке сегодняшнего дня.

Недавно гонконгская газета «South China Morning Post» в комментариях заявила, что твердая позиция Японии исходит из страха и эгоизма, а позиция Японии только создает препятствие на пути к продвижению вперед для нахождения заинтересованными странами общего языка.

Как и другие мировые СМИ отмечают, упорная демагогия Японии о каком-то «международном давлении» - это предсмертная агония империализма. Скрыть свое жалкое положение страны, вытесненной на край региона, находящейся в положении бродяги и попрошайки.

Честно говоря, ясен и замысел хитрой Японии – извлечь выгоду из дальнейшего обострения напряженности на Корейском полуострове.

Япония более всех с недовольством относилась к изменению ситуации региона, которая вошла с начала нынешнего года в фазу примирения и смягчения напряженности благодаря нашим инициативным и миролюбивым мерам, и пыталась препятствовать этому.

Но каков результат? Вопреки её мелким проискам наступлила атмосфера мира и стабильности на Корейском полуострове и в регионе, где всего лишь несколько месяцев назад опасность военного конфликта достигала крайнего уровня. Также радикально изменены продолжавшиеся в течение несколько десятков лет враждебные отношения между КНДР и США в соответствии с требованиями мирного развития КНДР.

Это показывает, что решение проблемы реальным путем через диалог и переговоры является единственным выходом из ситуации.

Поведение же Японии, наоборот, привело к её изоляции. Так что на международной политической арене она стала объектом сочувствия.

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