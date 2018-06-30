Львовский еврейский погром и нынешнее государство "Украина"

Львовский погром, еврейский погром во Львове имел место в июне-июле 1941 года. В погроме приняли участие украинские националисты из ОУН Степана Бандеры, толпа из местных жителей-антисемитов, а также немецкая администрация.

Жертвами погрома стали несколько тысяч евреев.

До 1939 года Львов входил в состав Польши, с сентября 1939 года в городе была установлена Советская власть и Львов входил в состав Украинской ССР.

Поводом, а точнее сигналом "старт" к неминуемому погрому послужила радушная встреча войск времахта украинско-националистической частью населения Львова.

Вот так эта встреча выглядела.

Вскоре после начала Великой Отечественной войны 30 июня 1941 года в город вступили немецкие войска. Перед отступлением советских войск в местных тюрьмах были расстреляны заключённые, среди которых было много украинских националистов. Это-то и вселяло такую необузданную ярость в тех националистов, что под прикрытием "старшего белого брата", теперь дорвались до возможности проводить свою "национальную политику" в недавней дружной единой семье советского народа...

Видно, что "народные гуляния" жителей Львова по случаю освобождения от большевизма не сильно омрачаются сценами унижения вчерашних советских сограждан - наоборот, изнасилования комсомолок ОУНовскими, бандеровскими "милиционерами" тут входят в "праздничную" программу.

Прилично одетые джентльмены "свободной Украины" только ждут своей очереди после бандеровцев - ведь с гитлеровской европеизацией их культуры так подросли за сутки их права человека, вот "совок" с его коммунистической дисциплиной и высоконравственными порядками таких свобод не давал, любовь комсомолки надо было завоевать и заслужить, а теперь бери даром - правда, не любовь, а тело...

В ходе погрома местных евреев ловили, избивали, подвергали публичным издевательствам на улицах города, а затем расстреливали. Это началось ещё 30 июня...

(Да-да, бляха на цепочке, красующаяся на эсэсовце, этом красивом арийце - гласила, что бог с ними в этом нелёгком деле очищения Европы и мира от "неправильной" крови и рас...)

1 июля в городе начался масштабный погром. Евреев ловили и арестовывали, избивали и унижали. В частности, их заставляли чистить улицы, например, одного еврея принудили убирать конский навоз с улиц своей шляпой. Женщин били палками и различными предметами, раздевали догола и гнали по улицам, некоторых насиловали. Били также и беременных.

Эту фотографию должны знать и опознавать все живущие в Европе (значительной частью которой является и Россия).

Некоторые нынешние горе-историки в попытках обелить бандеровскую ОУН-УПА утверждают, что в погромах принимали участие не бандеровцы, а какие-то другие украинские националисты. Но сохранившиеся документы опровергают эти лживые домыслы. Вверху — удостоверение члена львовской «милиции». Внизу — справка о составе походных групп ОУН С. Бандеры.

Кстати, Олесь Бандера — это родной брат Степана Бандеры, доктор общественно-политических наук. Нацисты своеобразно «отблагодарили» своих помощников: когда "очищение" Украины — будущего рейхскомиссариата — от евреев руками украинцев было закончено, лидеры украинских националистов, напрасно мечтавшие о независимом государстве, отправились в концлагеря. Оба брата Степана Бандеры были замучены в Освенциме. Интересно, вспоминают ли об этом факте нынешние украинские неонацисты?

Снимали все эти вакханалии сами немецкие солдаты (не всегда нацисты по убеждениям), искренне поражённые тому энтузиазму, который проявляет население оккупированных вермахтом территорий при унижении и истреблении себя самого...

А вот и начало декоммунизации - что, готовится разбивание головы коммуниста о бюст Ленина? Кто-нибудь из "героев" фотографии дожил до Евромайдана или они всё же сели на скамью подсудимых в СССР?

(Не напоминает вам это всё Киев 2014-го и унижения на ул. Грушевского члена Львовского как раз обкома КПУ?)

Вот почему ещё так важно помнить и передавать другим словесным и сетевым репостом: 30 июня 1941 года, спустя всего неделю с момента начала войны, во Львове начался Еврейский погром. Красная Армия покинула город, германская армия только вошла, но не приступила ещё к административной деятельности, итоги которой к моменту освобождения Львова будут шокирующими даже для нынешних антисоветчиков-либералов (ведь и у них есть еврейские бабушки - были, быть может). Советская табличка магазина "Меха" с ужасом взирает на наступившую реальность...

Погром этот, стартовый, был абсолютно украинско-националистический, без примесей. Следующий крупный погром во Львове прошел вскоре, с националистической пунктуальностью и всё той же "праздничностью", 25–27 июля 1941 года. Это была "священная месть" в честь 15-летия убийства Петлюры в Париже Самуилом Шварцбартом; жертвами "дней Петлюры" во Львове пали еще 2 тысячи евреев.

После того, как националисты "оторвались" на евреях, осмелели от вкуса безнаказанного публичного насилия и крови, они перешли к полякам и венграм...

Случилась через три года, когда бандеровская ОУН достаточно вооружилась, Волынская резня. А тем временем, ощущая моральную поддержку украинских националистов, фашисты "верховной расы" давно уже приступили к уничтожению "унтерменшей" системно, в концлагерях.

Для евреев, как и в прочих захваченных нацистами европейских городах, было создано Львовское гетто - в самом центре, у железной дороги, очень очертаниями напоминающее московский Кремль...

Во Львове жило около 135–150 тысяч евреев.

Дожило до освобождения Красной Армией от третьего рейха только 823 человека.

И кто после этого сегодня будет говорить «Украина для украинцев»?!.

А вот они, наследники "завоеваний" того погрома, шагают по сегодняшнему Львову... Им есть, что праздновать - по нынешним меркам государственный праздник, как-никак, при помощи "Гитлера-визволителя" сбросили гнёт большевизма!

"Бог и Украина" - ведь Евромайдан ведёт теперь преемственность украинского государства никак не от УССР (до этой республики, правда, Украина вообще государством ни разу не была), а, скорее всего, вот с этого погрома...

Что ж, может, поэтому последовательно оскверняются сейчас в экс-УССР к 9 мая и 22 июня памятники военачальников Красной Армии, совободившей Львов с горсткой уцелевших чудом евреев? Может, поэтому же очередных несчастных "унтерменшей", ромов подо Львовом недавно "попробовали на нож" неонацисты нынешней постсоветской Украины? Евросоюз никаких переживаний по этому поводу не поимел... Как и хитрый Гитлер руками захваченных народов истребляя (какая экономия средств будущему тысячелетнему рейху!) наиболее неугодных (а потом и тех, кто истреблял - потому и Бандера кончил в концлагере), ЕС нынче имеет очень удобные точки нестабильности и сбыта (не только ЕС - всей мировой сволочью) оружия, а вскинутыми зигами и ножами укронацистов - поддерживается ветхий потолок толерантности "европейского дома"...

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