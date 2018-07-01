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Московский листок

У Грудинина хотят отобрать его "совхоз" - справедливая расплата за обман трудящихся

Опубликовано 01.07.2018 автором Оксана Снегирь в разделе комментариев 2

выборы грудинин

Максим Шевченко, который активно поддерживал Грудинина на выборах президента – на днях сделал заявление. 

Он сообщил, что власть начала мстить Грудинину за выборы – она отбирает у него его «совхоз». Причем делает это не прямо, а в своей обычной подлой манере – строит ему пакости, оспаривает все сделки предприятия и тем самым парализует его работу. Само собой, Шевченко говорил об этом с возмущением и не пожалел гневных слов о низости и коварстве власти.

На самом деле, это будет очень хорошо, если у Грудинина отберут его предприятие.

Во-первых, это справедливая расплата для самого Грудинина. Во-вторых – отличный урок тем, кто верил в «социализм, построенный снизу».

Разберемся сперва с Грудининым.

Он принес много вреда, помогал обманывать и сбивать с толку трудящихся. Во время предвыборной кампании некоторые товарищи указывали, что Грудинин – капиталист, и абсурдно выдвигать его кандидатом от «левых» (которые, по идее, являются врагами капитала). В ответ на это кое-кто из горе-левых, прежде всего КПРФ, возмущались: ну и что тут такого, ведь и Энгельс был капиталистом!

На это можно ответить так: на самом деле Грудинин плох не тем, что он капиталист – а тем, что он не такой капиталист, как Энгельс. Эх, если бы Грудинин был таким, как Энгельс! Тогда его имя было бы вписано в историю золотыми буквами. Его бы и спустя столетия вспоминали с благодарностью, как величайшего человека.

Но Грудинин на Энгельса ничуть не похож. Наоборот, Грудинин – это анти-Энгельс. Он делает как раз обратное тому, что делал Энгельс. Энгельс был по своему положению капиталист, но отдал свою жизнь тому, чтобы уничтожить капитализм. Грудинин, напротив – капиталист, и делает все для того, чтобы укреплять капиталистический строй. Энгельс пропагандировал необходимость социалистической революции, диктатуры пролетариата и отмены частной собственности. Грудинин - всей своей деятельностью дает понять, что не нужна ни революция, ни власть рабочих, ни отмена частной собственности. Что трудящиеся неплохо могут жить и в капитализме (как живут рабочие Грудинина) - лишь бы только капиталист был «хороший» (такой, как Грудинин). Энгельс призывал трудящихся покончить с капиталистами, упразднить их как класс – а Грудинин убеждает трудящихся надеяться на «хороших» капиталистов.

Словом, Энгельс делал все, чтобы поднять трудящихся на борьбу с капитализмом – а Грудинин делает все, чтобы примирить трудящихся с капитализмом.

Конечно, Грудинин не один виноват в этом. Если бы не КПРФ, которая его распиарила на всю страну, как директора «народного предприятия» - он остался бы просто капиталистом, причем не худшим из капиталистов. Он действительно стремился улучшить жизнь своих рабочих и сумел это сделать. Он действительно относится к нем капиталистам, для которых важна не только прибыль, но у которых есть и тяга к созидательной деятельности. (Да, такие капиталисты все-таки существуют. И мы впоследствии, после установления власти рабочего класса, можем опираться как раз на эти их качества, чтобы привлечь их к сотрудничеству и употребить их способности во благо новому обществу).

Но КПРФ из довольно прогрессивного предпринимателя превратила Грудинина в очень вредную политическую фигуру. Она носилась с ним, как дурень с торбой, плясала вокруг него, трубила на всех углах - что якобы Грудинин у себя в «совхозе» построил самый настоящий социализм. Что вот он, путь к социализму, найден: надо, чтобы все капиталисты стали делать то, что делает Грудинин, чтобы все они превратили свои предприятия в такие вот «народные», как грудининский «Совхоз имени Ленина». И вот он – социализм!

КПРФ просто в лепешку расшибалась, убеждая российскую буржуазию последовать примеру Грудинина: не тратить свои миллионы на яхты и элитных проституток – а вместо этого употребить их на улучшение жизни народа, на развитие социальной сферы. Однако российские капиталисты что-то плохо прониклись этой идеей. Они по-прежнему плевать хотели на народ, а свои миллионы все-так же тратили на яхты и на эксклюзивных содержанок. И, вместо того, чтобы поднять социальную сферу – продолжают толкать ее в гроб, рушат медицину и образование, а теперь уже пытаются оставить нас и без пенсии.

Оно и понятно. Такие более-менее совестливые капиталисты, как Грудинин – не правило, а редкое исключение. А правило – как раз-таки безжалостные, циничные, хищные, настроенные выжать из трудящихся как можно больше и дать им как можно меньше. Именно такие составляют подавляющее большинство класса буржуазии. Именно такой нравственный тип капиталиста формирует рыночная экономика, с ее циничной погоней за выгодой и беспощадной конкурентной борьбой.

Поэтому для коммуниста последнее дело - рассчитывать на добрую волю капиталистов, взывать к их совести и выпрашивать у них сострадание к народу. Коммунист рассчитывает только на трудящихся, на их сознательность и сплоченность. И обращается коммунист только к трудящимся – призывает их борьбе за свои права, за свое освобождение от гнета капитала, за свою пролетарскую диктатуру.

КПРФ же поступила наоборот. Она не призывала трудящихся бороться за свои права – а уговаривала буржуазию сжалиться над трудящимися и поделиться с ними от щедрот своих. Она не говорила, что только власть рабочего класса и отмена частной собственности сможет коренным образом улучшить положение трудящихся. Вместо этого она делала вид, что это возможно сделать при власти капитала, при сохранении частной собственности – через «народные предприятия». А Грудинин во всей этой лжи участвовал, помогал сбивать с толку трудящихся.

Так что он теперь получает по заслугам.

Во-вторых, как было сказано, такой финал, как отъем у Грудинина его предприятия - замечательный урок тем мелкобуржуазным мечтателям, которые верят в «социализм, построенный снизу». Они готовы были рвать рубаху, доказывая нам, что не нужно никакой революции и никакой диктатуры пролетариата. Что вполне можно обойтись без этого – построить социализм «снизу», на базе «народных предприятий» (таких, как грудинский «совхоз»).

Мы объясняли на пальцах, что это бред и маниловщина. Буржуазия сама себе не враг и не будет спокойно смотреть, как у нее под носом строят «народные предприятия», чтобы покончить с ее порядками и уничтожить ее как класс.

Нас за это обзывали догматиками, обвиняли, что мы не хотим мирного перехода к социализму, жаждем кровопролития, не любим свой народ, и все в таком роде.

Ну что ж, пусть теперь эти граждане сами убедятся, кто был прав. Смотрите на судьбу грудининского «совхоза» – и вы увидите, что стало бы с «народными предприятиями». Только их прихлопнули бы еще быстрее, чем Грудинина.

Пора наконец понять, что построить социализм «снизу», при диктатуре буржуазии – невозможно. Социализм может построить только рабочий класс, взявший государственную власть и превративший строительство социализма в государственную политику. Все надежды на «социализм снизу» - вредные заблуждения, которые отклоняют нас от верного пути.



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
IPs написал 01.07.2018 00:25
Хосподи! Да никто ничего у этого клоуна не отберет. Грудинин в компании с Жириком, Гришей, Собчачкой и еще там кем-то неплохо оттанцевал на всех мероприятиях, связанных с ЛОХОТРОНОМ, и, право, нет никаких оснований у воров его обижать. Фрик Шевченко, создавая информационный шум, пиарит самого себя. Возможно, Шевченко напоминает о Грудинине, если этому Грудинину путлеры уже придумали новую роль. Например, роль гонимого, который вместе с зюгановыми/удальцовыми будет гасить - и сливать - недовольство в связи с принятием ворами закона о возрасте недожития до пенсии. Как сливать протестные настроения, у папаши Зю опыт богатейший. Так что вся эта мышиная возня вокруг Грудинина - фуфло, и не более того.
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Все так
Митина написал 01.07.2018 00:20
+100
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