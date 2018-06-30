Гетто для переселенцев по реновации построят на проклятом месте Черкизона

Строительство домов для переселенцев по программе реновации началось на месте бывшего Черкизовского рынка в столичном районе Измайлово. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«На территории бывшего Черкизовского рынка началось возведение 100–150 тыс. кв. метров жилья для переселенцев по программе реновации»,— цитирует его слова «Интерфакс»). Параллельно разрабатывается документация по застройке других участков бывшей территории рынка, добавил заместитель мэра.

По словам Марата Хуснуллина, застройку ведет «Группа компаний ПИК», которая, помимо жилья по программе реновации, также будет строить на месте бывшего рынка коммерческое жилье. Ожидается, что планировка застройки всех участков завершится этой осенью.

Черкизовский вещевой рынок существовал с начала 1990-х по 2009 годы. Рынок контролировала группа АСТ бизнесмена Тельмана Исмаилова.

От редакции: Любпытно, а у РГУФК спросили разрешения на это строительство? Ведь вообще-то изначально земли из-под части своих спортивных объектов сдавал в аренду именно РГУФК - на том в спортуниверситете сильно обогатились отдельные дельцы, был даже создан собственный банк (знаю, потому что совестливые, спортивного происхождения предприниматели-арендодатели всё же делиись с ветеранами университета, вот и моей, в РГУФКе до сих пор легендарной, - кафедра Подвижных игр ею там и основана, - бабушке перепали пару раз конвертики как надбавка к пенсии)... А что после сожжения Черкизона произошло? Земля федерального вуза отошла к городу - как и полагается по бандитским законам: что сгорело, то уже не твоё?

И вот ещё что любопытно - программа реновации везде рекламировалась как не программа переселения, но сугубо в тех же районах дающая право на жильё, и с увеличением метража (но тут осеклись - что за счёт самих переселенцев)... Что, все будущие жители Черкизонского гетто - там же и жили, на территории Черкизона или за Преображенкой, где хрущоб практически нет?

Д.Ч.

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