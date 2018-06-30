Дорога за десятки миллиардов не нужна народу в Мытищинском и Пушкинском районах

Жители Мытищ, а также ряда поселений Мытищинского и Пушкинского районов Московской области намерены обратиться в Счетную палату, Генпрокуратуру и Следственный комитет для проверки соглашения о строительстве новой автодороги. По плану правительства Московской области, новая платная дорога «Виноградово — Болтино — Тарасовка» соединит Дмитровское и Ярославское шоссе, однако разрежет надвое ряд поселений, часть домов придется снести. Уже полгода жители проводят акции протеста против проекта.

В феврале 2018 года на сайте правительства Московской области было опубликовано распоряжение о целесообразности заключения концессионного соглашения в отношении строительства автомобильной дороги «Виноградово — Болтино — Тарасовка» между правительством региона и ООО «Четвертая концессионная компания». Согласно тексту распоряжения, речь идет о платной дороге длиной 16 километров и шириной в 4 полосы, которая должна быть построена к 2022 году. Дорога пройдет по северу Подмосковья от московского микрорайона Северный до автомобильной трассы М-8 Пушкинского района.

По закону региональные власти имеют право строить платные дороги регионального и даже межмуниципального значения, однако подобных прецедентов в России пока не было.

Газета «Ведомости» отмечала, что концессионер является крупным подрядчиком «Газпрома» и что контракт заключается на крайне выгодных для него условиях. Предварительная смета строительства дороги (до утверждения проекта Главгосэкспертизой) оценивалась в 27,4 млрд рублей в ценах 2017 года — это был базовый вариант в проекте концессионного соглашения, опубликованного на torgi.gov.ru. 75% должен вложить инвестор, еще 25% на этапе строительства — государство. Вложив в стройку более 20 млрд рублей, инвестор рассчитывает на выручку минимум 67 млрд рублей до 2032 года, следует из проекта соглашения. Если планы не сбудутся, то большую часть потерь восполнит регион: он гарантирует инвестору выручку в 46 млрд рублей при строительстве дороги в срок. Если стройка затянется, то компенсация вырастет, например, до 61 млрд рублей при задержке на три года.

Проект планировки платной дороги официально опубликован на сайте правительства Московской области еще в 2014 году. Дорога запланирована без светофоров, движение общественного транспорта по ней не предусмотрено, то есть речь идет о скоростной магистрали, похожей на платный дублер Ленинградского шоссе, из-за которого пришлось со скандалом вырубать деревья Химкинского леса, что принесло подмосковному правительству немало проблем.

Итоговая сумма соглашения и смета на строительство сильно выросли. Согласно ответу замминистра транспорта Московской области на обращение граждан по поводу целесообразности и стоимости проекта (есть в распоряжении редакции), итоговое концессионное соглашение предусматривает расчет необходимой валовой выручки за 11 лет, она составляет 67,1 млрд, включая возмещение стоимости проектирования, строительства, операционных затрат на дорогу.

Собеседник в правительстве Московской области пояснил Znak.com, что такой перерасчет получился с учетом падения рубля. Это же обстоятельство, по словам собеседника, заставило правительство региона выбрать не вариант строительства дороги собственными силами с наймом подрядчика, а вариант концессии на 11 лет. По расчетам правительства региона, если бы дорогу строили своими силами со сроком строительства три года, прямые затраты составили бы около 40 млрд рублей. А если разделить выплаты концессионеру на 11 лет и если рубль продолжит слабеть, для госбюджета получится экономия.

Тем временем ситуация накаляется и в регионах. Ещё недавно в Ульяновске местные власти покушались на памятник Ленину, но теперь самой бы власти удержаться в своих кабинетах, доставшихся в наследство от Советской, ленинской власти...

25 июня сотни человек собрались на центральной площади Ульяновска, чтобы выразить свой протест против предложенной правительством Медведева пенсионной реформы. Акция проходила в форме встречи с депутатом Государственной думы от КПРФ Алексеем Куринным, так как ранее мэрия Ульяновска отказала организаторам в согласовании митинга. Алексей Куринный призвал ульяновцев идти в борьбе с пенсионной реформой до конца и не успокаиваться, если будут предложены ее более мягкие варианты.

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