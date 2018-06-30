Коррумпированность правительства Медведева стала заметна и Сноудену

По словам Сноудена, россияне сердечны, но не наивны, не доверяют государственным телеканалам и знают, что «правительство во многих отношениях коррумпировано», однако при этом «чувствуют себя бессильными». Проблема, по мнению, беглого спецагента состоит в правительстве, а не в людях. Также он высказался по поводу гражданской активности в стране, сказав, что она известна в первую очередь «нарушением прав человека».

Сноуден рассказал журналистам, что считает критику российской власти рискованной. Однако полагает, что особого значения его словам в Кремле не придают, так как он бывший американский агент, не говорит по-русски и его политические взгляды легко дискредитировать. Бывший спецагент утверждает, что ранее ему поступали предложения о сотрудничестве с российскими спецслужбами, но он их отверг, поскольку никогда не планировал не только подобную совместную работу, но даже нахождение в России.

Также Сноуден рассказал, что ведет в Москве жизнь простого человека. Снимает квартиру со своей девушкой и ездит на метро. Однако, при этом старается не афишировать себя, например, не расплачивается банковской картой.

Сноуден прославился на весь мир в 2013 году, после того как передал журналистам Washington Post и Guardian материалы о слежке американскими и британскими разведчиками за рядовыми гражданами и зарубежными политиками. В частности он рассказал о секретных программах по прослушке телефонных разговоров. Опасаясь преследований, Сноуден вылетел в Гонконг, а затем в Москву, где он планировал сделать транзитную остановку, но по пути Вашингтон заблокировал его документы. После этого Россия предоставила политическое убежище бывшему агенту, при условии что он прекратит разоблачения США. В 2014 году он получил трехлетний вид на жительство, а в январе 2017 года власти продлили документ еще на два года.

Накануне министр иностранных дел РФ Лавров в интервью британскому телеканалу Channel4 заявил, что вопрос экстрадиции Сноудена в США не обсуждался в Кремле.

Тем временем, пока Сноуден для британского телеканала обличал и без него вполне обличившее себя новое-старое правительство Медведева, у французских коллег Channel4, у France 24 появились проблемы в РФ.

Французский государственный телеканал France 24 не пожелал как-либо прокомментировать направленное ему уведомление Роскомнадзора о нарушении российского закона о СМИ. Как сообщил в пятницу корреспонденту ТАСС представитель Роскомнадзора, "в рамках контрольно-надзорной деятельности в сфере СМИ ведомство выявило со стороны зарегистрированного в России телеканала France 24 нарушение ст. 19.1 закона "О средствах массовой информации".

В направленном письме, в частности, Роскомнадзор проинформировал учредителя телеканала, что в соответствии с российским законодательством деятельность этого средства массовой информации может быть приостановлена в связи с нарушением правил, установленных статьей 19.1 закона о СМИ.

Материалы по теме:

Борис Минц и кража пенсий

За счет чего строится супер-хоспис для Путина?

Национальное достояние, рейтинг Путина продолжает безжалостно падать

Дорога за десятки миллиардов не нужна народу в Мытищинском и Пушкинском районах

Системные либералы пророчат неслыханный рост продолжительности жизни, независимый от пенсий