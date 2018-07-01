Путин отметил 10 лет, как борется с коррупцией

Путин утвердил национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 годы. Следить за выполнением плана будет специальная рабочая группа, доклады которой должны рассматриваться ежегодно.

С 2008 года при президенте действует Совет по противодействию коррупции. На прошлой неделе глава государства включил в его состав председателя Счетной палаты Алексея Кудрина и своих помощников Анатолия Серышева и Дмитрия Шалькова. Константин Чуйченко вошел в совет в новой должности вице-премьера — руководителя аппарата правительства.

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Значит, уже 10 лет действует Совет по противодействию коррупции. Не иначе, как 10 докладов уже подготовили. Видимо, скоро кранты придут коррупции...

Хотя название Совета как-то не обнадеживает: "по противодействию коррупции". То есть не по искоренению коррупции, даже не по борьбе с ней (по возможности бескомпромиссной), а "по противодействию". Вроде как мутный поток жвижется, остановить его никак невозможно, получается только слегка "противодействовать".

У нас любят ссылаться на авторитет сингапурского диктатора Ли Кван Ю, который предлагал для подтверждения серьезности намерений по борьбе с коррупцией расстрелять несколько своих друзей.

И что, много друзей Путина расстреляли за 10 лет? Или посадили хотя бы?

Ну и я так понимаю, что до 2020 года ничего не изменится...

А.Б.