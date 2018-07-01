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Московский листок

Путин отметил 10 лет, как борется с коррупцией

Опубликовано 01.07.2018 в разделе комментариев 3

коррупция путин
Путин отметил 10 лет, как борется с коррупцией

Путин утвердил национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 годы. Следить за выполнением плана будет специальная рабочая группа, доклады которой должны рассматриваться ежегодно. 

С 2008 года при президенте действует Совет по противодействию коррупции. На прошлой неделе глава государства включил в его состав председателя Счетной палаты Алексея Кудрина и своих помощников Анатолия Серышева и Дмитрия Шалькова. Константин Чуйченко вошел в совет в новой должности вице-премьера — руководителя аппарата правительства.

***

Значит, уже 10 лет действует Совет по противодействию коррупции. Не иначе, как 10 докладов уже подготовили. Видимо, скоро кранты придут коррупции...

Хотя название Совета как-то не обнадеживает: "по противодействию коррупции". То есть не по искоренению коррупции, даже не по борьбе с ней (по возможности бескомпромиссной), а "по противодействию". Вроде как мутный поток жвижется, остановить его никак невозможно, получается только слегка "противодействовать".

У нас любят ссылаться на авторитет сингапурского диктатора Ли Кван Ю, который предлагал для подтверждения серьезности намерений по борьбе с коррупцией расстрелять несколько своих друзей.

И что, много друзей Путина расстреляли за 10 лет? Или посадили хотя бы?

Ну и я так понимаю, что до 2020 года ничего не изменится...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Чингачгук написал 01.07.2018 02:06
Интересно,а в чем вообще состоит это "противодействие"?Неужто заядлых коррупционеров и казнокрадов решили "запугать"домашними арестами и штрафами-в размере одной десятой от наворованного?Понятно,что с такими "суровыми"наказаниями-жить честно вряд ли кому захочется,да и все "бизнес-проекты"автоматически включают в себя откаты за содействие,иначе вообще ничего сделать не дадут...То есть,взятки стали неотьемлемой частью Российского "бизнеса",если конечно можно назвать бизнесом-чистый криминал,который,впрочем не карается законом,поскольку и "трехуровневый закон"и сам по уши погряз в криминале.Так кто и чему в такой ситуации будет "противодействовать"?Это ведь совсем не то же самое,что повысить пенсионный возраст,потому,что коррупционеры сами являются частью властных структур и получается,что "бороться"они должны сами с собой,то есть-с разбега биться головой о стену...
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(без названия)
имя есть , в принципе написал 01.07.2018 00:57
А чего Шувалова НЕ включили , в сей Совет ? ... ( Он ж , - всЁ знает. ВсЁ про всех . ((( Или , типа , - вырисовывается Совет по борьбе ... с самим собой ?
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вообщем,в 2020 году,я так понимаю,старика Вованда Мугабе вынесут
это радует написал 01.07.2018 00:42
Все это напоминает бред умирающего,который,лежа в реанимации,переломанный,с отказывающими внутренними
органами,тихо хрипит,что сейчас он побежит марафон и финиширует первым.
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