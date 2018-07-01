Хотите как в Никарагуа?

30 июня (Пренса Латина) Национальная полиция Никарагуа обнародовала действия банд (международных организаций и преступных группировок) против стабильности в стране, после ареста лидера одной группировки сальвадорского происхождения.

Речь идет об Оскаре Антонио Ривасе, псевдоним - Эль Диабло, которого местные власти обвиняют в актах организованной преступности и незаконного оборота наркотиков на территории Никарагуа, а также в том, что он состоит на службе иностранных сил, враждебных правительству сандинистов, способствующих дестабилизации и террору на территории страны.

Эль Диабло, согласно сообщению полиции, был арестован, когда он пытался незаконно пересечь территорию Коста-Рики через район, известный как Эль-Рио-Сапоа.

Согласно расследованию, преступник был нанят, чтобы организовывать и руководить протестами и дорожными блокировками в Никарагуа, грабежами, похищениями, изнасилованиями, пытками и убийствами, - метод, который, согласно обвинениям, оппозиционные сектора намерены использовать в качестве механизма давления на правительство.

Начальник Управления судебной помощи (DAJ), комиссар Луис Альберто Перес сказал, что Эль Диабло находился в тюрьме в провинции Гуанакасте, Коста-Рика - с начала апреля.

Он также сообщил, что с ним связался Мануэль де Хесус Эскобар, который является связным преступной структуры, занимающейся незаконным оборотом наркотиков, и впоследствии встречался с наркодилером под псевдонимом Эль Раста, колумбийским торговцем кокаином в разных странах Центральной Америки и в Соединенных Штатах.

В результате этих контактов, по словам комиссара, члены банды планировали поддержать оппозиционные секторы, выступающие против правительства сандинистов, чтобы облегчить условия для передачи наркотиков через Никарагуа.

Глава DAJ отметил, что этим субъектам было приказано убивать, грабить и устраивать пожары в стране.

В этих целях Эль Диабло, согласно источнику, должен был связаться с другими членами банды, которые уже въехали в страну, по-видимому, из Гондураса, и чьим семьям отправлялись денежные переводы в долларах за их участие в вышеупомянутых преступных действиях.

В этом контексте начальник полиции указал, что приказ, данный этим преступникам, заключался в следующих пунктах: препятствии автомобильным перевозкам на разных дорогах страны, в убийствах полицейских, в грабеже и поджогах сооружений, общественных зданий и частных домов.

Перес сказал, что кража и поджог транспортных средств представляют интерес для этих групп, в целях вызвать социальное давление против правительства Никарагуа, действия, которые осуществляются в таких городах, как Леон, Чинандега, Манагуа, Каразо и Матагалпа.

Столкнувшись с этой ситуацией, Национальная полиция Никарагуа подтвердила приверженность продолжению работы в интересах мира, спокойствия и безопасности людей, семей и общины в целом.

Никарагуа погружена в тяжелый социально-политический кризис уже более 2 месяцев. Кризис разразился в разгар протестов против реформ государственного социального обеспечения, которые впоследствии были отменены, но оппозиционеры не прекратили демонстрации, к которым присоединились другие политические требования.

Согласно доносам, эти реформы послужили поводом для запуска плана, направленного оппозиции и наркоторговцам из-за границы, с целью дестабилизации страны и провоцирования свержения сандинистского правительства под руководством Даниэля Ортеги.

От редакции: И кто-то ещё посмеивается там, в постсоветской, обессиленной реформами России над "срежиссированными" процессами 1937-го и более ранними - над шпионами и вредителями? Да вот же вам - воплощение всех планов тогдашних антисоветских сил, лишь малой части которых в предвоенном СССР не дали реализоваться бдительные наши предки. Поджоги, провокационные убийства (вспоминаете убийство Кирова?) - всё по той же схеме... Полагаете, они, товарищи из ОГПУ-НКВД, это всё (безжалостная и последовательная борьба с врагами народа) делали зря? Полагаете, всё это на процессах, которые блестяще вёл Вышинский, "сталинские марионетки выдумали", чтобы "оговорить невинных людей", "устранить политических конкурентов"?

Никарагуа, некогда дружественная СССР, во главе с сандинистами - конечно, тоже допускает ошибки, но вряд ли страну сделают лучше её давние враги (США) и наркоторговцы. Реформировать такую страну сейчас - и значит ввергнуть её в хаос войны наркокланов, поскольку утратив централизованную власть она станет полигоном для перегона наркосырья, и не более того. Говорят, легко учиться на чужих ошибках - кажется, правительство Медведева получило уникальный шанс прислушаться и призадуматься над пенсионной реформой и её последствиями.

Д.Ч.