Поможет ли в борьбе с пенсионной реформой провал референдума?

Инициативная группа ЦК и московского горкома КПРФ подала в ЦИК РФ и Мосгоризбирком заявки на проведение собрания по инициированию в Москве всероссийского референдума об изменении пенсионного законодательства, заявил "Интерфаксу" первый зампредседателя ЦК КПРФ Иван Мельников.

"Вчера вечером представители инициативной подгруппы москвичей - это инициатива ЦК и московского горкома партии - подала официальные заявки в Центральную избирательную комиссию, в Московскую городскую избирательную комиссию на проведение в городе Москве пятого июля в 18:00 в Центральном доме литераторов официального собрания инициативной подгруппы по инициированию процедуры референдума", - сказал Мельников в субботу.

На референдум планируется вынести два вопроса:

- Согласны ли вы с повышением возраста, по достижении которого мужчина имеет право на назначение страховой пенсии по старости?

- Согласны ли вы с повышением возраста, по достижению которого женщина имеет право назначение страховой пенсии по старости?

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Решать вопрос повышения пенсионного возраста на референдуме вполне естественно для страны, в конституции которой записано:

"Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы".

Все-таки речь идет о важнейшем базовом принципе, о праве получить пенсию в определенном возрасте. Причем возраст этот не пересматривался ни после войны, когда финансовое состояние страны было не в пример хуже нынешнего, ни во время перестроечного кризиса, когда финансы были также сильно истощены, ни в постсоветский период - даже Путин еще в 2005 году заявлял однозначно о неизменяемости пенсионного возраста:

27 сентября 2005 года: «Хочу обратить внимание, что я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет».

Казалось бы, очевидно, что такой архиважный вопрос может находиться в компетенции только и исключительно всероссийского референдума. Но почему-то правительство РФ считает, что его компетенции для этого достаточно, в этом его поддерживает парламент, а президент, хоть и не определися еще публично, тоже не высказался по поводу очевидной неконституционности повышения пенсионного возраста в обход всеобщего референдума.

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Но дальше возникают вопросы уже по механике референдума.

Речь идет о событии, которое в буквальном смысле слова касается всех и каждого. Но инициатива референдума исходит не от верховной власти в стране, как должно быть по логике, а всего лишь от одной из политических партий. Более того, не от всей партии в целом, а инициировано все от лиц одного из пяти заместителей Зюганова, Ивана Мельникова и одной из региональных организаций партии, московского горкома.

А что, других регионов повышение возраста выхода на пенсию не касается? Остальным четырем замам председателя ЦК КПРФ, не говоря уже о самом Г.А.Зюганове, это не интересно?

Вот вызывает вопросы серьезность намерения КПРФ и правда провести референдум... Особенно если вспомнить, что у нас всероссийский референдум прошел всего 1 раз за всю историю, в 1993 году, когдаи принимали эту конституцию. Потом как-то с "высшим выражением власти народа" не складывалось. Низшая власть все время отменяла высшую.

Собственно, и сами деятели КПРФ уже высказывались скептически насчет шансов действительно провести референдум. Это и правда непросто чисто техически, нужно собрать по регионам огромное число подписей в очень короткий срок, что крайне сложно само по себе, и властям ничего не стоит признать часть этих подписей недействительными. Потенциал партии, в которой состоит около 100 тысяч человек, не позволяет гарантированно собрать 2 миллиона подписей среди своего актива, а собрать подписи "по честному" на улицах в крайне сжатые сроки на самом деле невозможно.

КПРФ, как говорится, "отметилась", но народу-то нужен референдум, а не разговоры о нем.

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Сегодня любой реерендум, не говоря уже о любой действенной протестной акции, возможен, как и всегда, при объединении вокруг одной цели практически всех частей политического спектра. Ни одной отдельно взятой политической силе, как бы она при этом не надувалась от своей значимости, это не по силам. Инициатором референдума может быть или сама власть, или объединение разных крупных политических сил, причем все равно при наличии огромного напряжения.

Пока же мы видим, что даже КПРФ напрягается по части референдума не целиком...

Правда, Зюганов сказал на пресс-конференции: "Мы не только категорически против, но и обратимся ко всей стране с предложением провести общенациональный референдум".

Сказал правильно. А сделал?

Пока все идет к провалу референдума, что для КПРФ дело привычное, хотя пытаться, конечно же, стоит.

Анатолий Баранов