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Московский листок

Что же помешало Грудинину стать губернатором Подмосковья?

Опубликовано 01.07.2018 в разделе комментариев 1

кпрф выборы грудинин
Что же помешало Грудинину стать губернатором Подмосковья?

Все знают, что в Москве 9 сентября пройдут выборы мэра. А вот то, что выборы губернатора Подмсковья, второго по величине региона России, состоятся в тот же день, почему-то мало кто помнит. Хотя по значимости события практически равнозначные.

Более того, для любой оппозиции выборы в Подмосковье выглядят куда как перспективней, чем в Москве. В столице как-то все уже смирились, что выиграет Собянин, и борьба идет за то, кто ему будет проигрывать и с каким счетом.

Но в Подмосковье губернатор Воробьев... Да откровенно слабая фигура, особенно после феерических скандалов с мусорными свалками, отравлением жителей и прочим. 

Вот уж где оппозиция может выйти в лидеры!

Но еще 14 июня Московское областное отделение партии "Справедливая Россия" выдвинуло на пост губернатора Подмосковья руководителя фракции партии в Мособлдуме, зампреда регионального парламента Игоря Чистюхина.

Кто такой Чистюхин? Вы слышали что-нибудь про Чистюхина? Хотя по уму должны были выдвинуть фигуру федерального масштаба, рядом с которым Воробьев смотрелся бы сообразно своей фамилии... А игра в поддавки оппозиционную партию не красит.

Та же картина и с КПРФ: зампред Мособлдумы Константин Черемисов 16 июня на конференции Московского областного отделения КПРФ выдвинут кандидатом на должность губернатора Подмосковья. Даже не руководитель подмосковного отделения КПРФ, а второй секретарь. Который уже проигрывал на этих выборах... Обратите внимание, в тех же США проигравшего кандидата, даже если на выборах он и показал приличный результат, партия уже никогда не выдвинет - проиграет снова.

Хотя казалось бы, еще зимой все были уверены - после поражения на президентских выборах первейшим кандидатом от КПРФ на пост губернатора Московской области является Павел Грудинин.

Помните? Нет? Память отшибло?

Я-то помню смешные надежды политолухов, что-то Путин хоть и выиграет выборы, но посмотрит на замечательный результат грудинина, да и назначит его премьер-министром! Ну или хотя бы вице-премьером по сельскому хозяйству. Ну или хотя бы министром сельского хозяйства вместо Ткачева...

А уж победа на выборах губернатора Подмосковья у Грудинина так и просто в кармане брюк.

Ну, премьером остался Медведев, вице-премьера нового по сельскому хозяйству и правда назначили - Гордеева. И министра Ткачева сменили, но почему-то на сына Патрушева...

И вот: на областной конференции КПРФ предложено четыре кандидатуры на пост губернатора от КПРФ: директор ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павел Грудинин; глава городского округа Луховицы Московской области Владимир Барсуков; зампред Мособлдумы Константин Черемисов и председатель комитета Мособлдумы по местному самоуправлению Александр Наумов.

Но почему-то выдвигают не Грудинина, а Черемисова.  Это как? Это почему?

А ведь я ещево время президентской кампании писал, и как, и почему... Вы не верили? Вы спорили? 

Ну а что же теперь-то помешало выдвинуть Грудинина на очень-очень перспективную позицию?

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 1
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Антон Безруков написал 01.07.2018 09:52
Грудинин согласился быть первым замом.
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