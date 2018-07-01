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Московский листок

Дорогостоящий "закон Яровой" заступил на страж олигархического государства

Опубликовано 01.07.2018 в разделе комментариев 0

реакция интернет госдура охранители
Дорогостоящий "закон Яровой" заступил на страж олигархического государства

С 1 июля в РФ вступил в силу пакет антитеррористических поправок в законодательство (так называемый "Закон Яровой"), подписанный президентом 7 июля 2016 года. Согласно документу, операторы связи и интернет-компании обязаны хранить текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео, иные электронные сообщения пользователей в срок до шести месяцев. Вслед за законом был подписан перечень поручений правительству в части разъяснения правил хранения. 

В апреле 2018 года правительство утвердило правила для операторов связи. Согласно постановлению, которое вступило в силу также с 1 июля, телеком-компании обязаны будут хранить аудиозаписи разговоров и SMS-сообщения пользователей в течение шести месяцев. При этом правительство дало отсрочку для операторов в части хранения пользовательского интернет-трафика. Так, с 1 октября 2018 года операторы связи должны будут хранить весь интернет-трафик пользователей за последние 30 суток в течение шести месяцев. При этом емкость технических средств хранения будет увеличиваться ежегодно на 15% в течение 5 лет с даты ввода их в эксплуатацию. 

Данные можно хранить на серверах других операторов, но по предварительному согласованию с ФСБ. 

Разъяснения для интернет-компаний правительство опубликовало 28 июня, за пять дней до вступления в силу закона. В отличие от операторов связи, интернет-сервисы не получили отсрочку по хранению пользовательских данных. Согласно постановлению, записи переговоров в интернете, текстовые сообщения, видео- и иной контент, пересылаемый их пользователями, должен храниться полгода. Речь идет о пользователях, осуществляющих доступ в интернет на территории России или с использованием телефона российского сотового оператора. 

"Закон Яровой" в течение последних двух лет подвергается критике со стороны отрасли. Бизнес и государство активно обсуждали возможность смягчения требований в части объемов и сроков хранения данных, также предлагалось отложить вступление в силу закона. 

Обязанность хранить большие массивы данных, часть которых дублирует друг друга несколько раз, требует масштабных капитальных затрат со стороны бизнеса, заявляли представители отрасли. 

Ранее большая тройка операторов связи озвучила свои оценки на исполнение закона в течение пяти лет. "Мегафон" заложил в бюджет 35-40 млрд рублей, VEON оценивает затраты в 45 млрд рублей, "МТС" - 60 млрд рублей. ПАО "Ростелеком" вовсе назвало "затруднительным" выполнить требования по исполнению "Закона Яровой" из-за нехватки оборудования на рынке. Интернет-компании не дают оценок затрат на реализацию закона.

Ради исполнения "закона Яровой" были выстроены гигантские, сравнимые с мега-моллами дата-центры - сколько это и чьих затрат, предстоит выяснить Счётной палате, и то - нескоро...

Но это не единственная "хорошая" новость из области свободы слова. Напомним, 28 июня Путин подписал закон, вводящий штрафы за неисполнение запрета на анонимайзеры. Соответствующие поправки внесены в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Отныне если провайдер хостинга или анонимайзер не предоставит данные об их владельцах или средств обхода блокировок, а также сведений об уведомлении их владельца о необходимости размещения данных для идентификации, на него будет наложен штраф от 10 тыс. до 30 тыс. руб (физлица) и от 50 тыс. руб до 300 тыс. руб (юрлица).

Если поисковые системы будут выдавать ссылки на запрещенные в России сайты, то ответственным за это физлицам придется заплатить от 3 тыс. до 5 тыс. руб., должностным лицам — от 30 тыс. до 50 тыс. руб и юрлицам — от 500 тыс. руб до 700 тыс. руб. 

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