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Московский листок

Против пенсионной реформы выступают граждане от Хабаровска до Брянска

Опубликовано 01.07.2018 в разделе комментариев 0

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Против пенсионной реформы выступают граждане от Хабаровска до Брянска

Митинг против повышения пенсионного возраста, с участием более 400 человек, состоялся в Брянске на площади Революции в воскресенье, сообщает корреспондент "Интерфакса". 

Акция была организована местным отделением КПРФ и согласована с властями. Накануне региональное отделение "Справедливой России" на своем сайте заявило о поддержке коммунистов по этому вопросу и намерении принять участие в митинге. Среди участников акции были также замечены брянские сторонники оппозиционера Алексея Навального, профсоюзные лидеры. 

Между тем, согласованный митинг против пенсионной реформы, на который, по оценкам организаторов, пришло до 500 человек, сторонников Алексея Навального прошел в Томске в сквере студенческих стройотрядов.

Активисты до митинга и во время его проведения собрали около 1,5 тыс. подписей против изменений пенсионного законодательства, которые они намерены направить в Совет Федерации. 

Ранее в воскресенье корреспондент "Интерфакса" сообщил, что сторонники Навального в Хабаровске вышли на митинг против повышения пенсионного возраста. 

Митинг был согласован администрацией города. По официальным данным мэрии, в мероприятии участвовали около 300 человек, организаторы сообщили об участии более 1 тыс. хабаровчан. 

В середине июня 2018 года российское правительство одобрило постепенное повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет и для мужчин до 65 лет. Реформу пенсионной системы, если ее одобрит Госдума, планируется начать с 2019 года, завершить - в 2034 году.

Напомним, 29 июня более тысячи горожан собрались на митинге в центре Новосибирска с требованием отменить пенсионную реформу, предполагающую повышение пенсионного возраста. Организаторами акции протеста стал комитет «Пенсионеры — за достойную жизнь» и несколько других организаций левой направленности. Например, непарламентские коммунисты и Народная социалистическая партия России. 

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