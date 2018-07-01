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Московский листок

В столице опять зашкаливает сероводород

Опубликовано 01.07.2018 в разделе комментариев 1

москва подмосковье мусор
В столице опять зашкаливает сероводород

Измерительная станция установила в ночь на воскресенье превышение предельно допустимой концентрации (ПДК м.р.) сероводорода в районе Новокосино на востоке Москвы, сообщает "Мосэкомониторинг". 

По данным наблюдений, превышение по сероводороду в воздухе на этой станции наблюдались в течение суток 30 июня, а к 23:00 субботы достигло 5,5 ПДК м.р. вредного вещества. Почти двукратное превышение уровня сероводорода в ночь на 1 июля также зарегистрировано на станции в районе Кожухово.

Напомним, в декабре минувшего года на крупнейшей в московском регионе свалке, находящейся в 40 километрах от МКАД возле поселка Малинки и формально закрытой ещё год назад после митингов местных жителей - был последний крупнейший выборс сероводорода, на данном направлении.

Но по неофициальной информации (никем так с декабря 2017-го и опровергнутой!) увеличенный в восемь раз полигон твердых бытовых отходов на всю мощь ( миллион тонн в год!) заработал сразу после выборов президента.

А пока благоустраивают дорогу от МКАДа до суперпомойки. И за забором что-то благоустраивают. В результате чего и вполне могло рвануть облако «парфюма» тухлятины, копившейся двадцать лет! 

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Всего комментариев к статье: 1
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по всему кишлаку...тьфу,городу,невыносимо воняет собянинским сероводородом(СС)
потому что написал 01.07.2018 14:40
С 1986 года нечищена канализация.И расчитана она на 8 миллионов жоп,а не на 25 миллионов жирных,в основном нелегально живущих игиловских жоп,загадивших ср-ную азию и приехавших по указке
гауляйтера сюда.
Москва производит в основном упаковку и фекалии,
но временщикам гауляйтерам в голову не придет наладить переработку мусора,как во всех цивилизованных странах.
Хотя переработка мусора могла принести десятки миллиардов долларов дохода.
Но олени не в состоянии это понять в связи с невозможностью абстрактно мыслить.
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