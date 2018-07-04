Чиновник сам себя отправил на обучение за полмиллиона

Лето 2017 года ознаменовалось для подмосковного Чехова административной реформой преобразования района в городской округ. Обосновывалось это значительной экономией бюджета в связи с сокращением чиновников и депутатов. Пожалуй, больше всех о рачительном использовании бюджета говорил Первый заместитель Главы администрации Дмитрий Фриш. Можно сказать «заливался соловьем».

И в августе же 2017 года, аккурат перед муниципальными выборами, он подписал Распоряжение от 28.08.2017 №670-рл, в соответствии с которым один из муниципальных служащих отправился на обучение в «Российскую академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ», по программе «Специалист по государственному и народному хозяйству», стоимостью 480 тысяч рублей.

«Прелесть» этой ситуации состоит в том, что, подписав данное распоряжение, Дмитрий Фриш отправил на обучение самого себя! А чтобы не слишком утомиться в дороге от Чехова до Москвы, до которой всего час езды, чиновник дополнительно выписал себе – командировочные! И, поскольку сумма их неизвестна, то по Чехову ходят слухи, что г-н Фриш, за бюджетные средства, проживал в отеле «Хилтон»…

Реформа принесла Чехову сокращение рядовых сотрудников МУПов, врачей и медсестер, водителей и дворников, и только Дмитрий Фриш продолжает работать в должности первого зама, подписывать различные распоряжения, о содержании которых мало что известно!