Пенсионная реформа по заказам трудящихся

Пенсионная реформа, призывающая отечественных трудящихся, посвятить свои лучшие пенсионные годы олигархам страны,официально заявила о себе 14 июня 2018 года. Правительство одобрило законопроект на одном из заседаний, видимо, неспроста подобрав для этого шумовую завесу футбольного чемпионата, когда многие города РФ погрузились в летний праздник, а вышколенные полицейские встали рядами то ли в защиту чемпионата, то ли в ожидании недовольных россиян. Поэтому группы граждан (в ожидании конца запретного месяца) пока потянулись на приёмы к депутатам, выбранных по их районам.

Одна из таких групп, 28 июня, при поддержке представителей левых организаций объединённого Рабочего Комитета навестили общественную приёмную Единой России, где в тот день проводил приём Николай Гончар, депутат Госдумы от ЕР. К нему пришли с двойной повесткой.

· Первое - пенсионная реформа, вернее, выражение отношения к ней, как избирателей Николая Гончара, так и других жителей района.

Второе - это проблема общежитий бывшей Трёхгорной мануфактуры, купленных, по традициям современной России, вместе с проживающими в них людьми, и теперь мыкающимся по всем ведомствам в ожидании защиты от капризов частного собственника.

Группу граждан по данным вопросам, хоть и нехотя, но перефотографировав неизвестными сотрудниками Приёмной, всё-таки, приняли, правда, лишь в числе нескольких представителей.

Николай Гончар был готов к визиту граждан, не хуже полицейских. По Трёхгорке (про которую давно знает, но никак не может решить вопрос по совершённым преступлениям против жителей данных домов) Гончар снова уверенно пообещал подать депутатский запрос. И снова в отношении жителей - по всем ли законам они заселены в данные дома (вот в отношении частного собственника, купившего общежития, проверок не ожидается). После этого Гончар буквально велел замолчать одной из жительниц Трёхгорки и перешёл ещё более уверенно к пенсионной реформе. Сразу рассказал, что жители, с которыми он уже успел побывать на встречах в Москве, пенсионную реформу - приветствуют (кроме женщин), так как она даст им возможность в пожилые годы успешно содержать свои семьи, и поэтому ожидаются только комментарии регионов по данному закону.

Но регионы (в которых финансовая ситуация для простых сограждан ещё более драматичная, чем для жителей крупных городов), по логике Гончара, с ещё большей радостью поддержат реформу.

Затем Гончар встал и сказал, что он уже уходит, его ждут другие дела.

По всему пенсионная реформа - не проект для обсуждения, а лишь кнут, который украсили футбольными наклейками на фоне праздничных шествий разных стран по столичной подземке (напомним, построенной фактически на бесплатном труде рабочих-мигрантов). Реформа, которую показывают из-за угла, чтобы футбольная радость преломила её в радужный фокус. А рабочие (на радость буржуазии) продолжали работать до конца своей жизни.