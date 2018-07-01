Сирийский офицер погиб во время удара британских ВВС

Британские самолеты нанесли в июне удар по правительственным войскам Сирии, в результате чего один офицер погиб и семеро были ранены. Об этом сообщает The Sunday Times. Газета утверждает, что это первый случай поражения правительственных сил Сирии британскими ВВС с апреля 2018 года.

По данным издания, инцидент произошел неподалеку от базы международной коалиции Эт-Танф: самолет Typhoon ВВС Великобритании сбросил при помощи лазерной системы наведения 500-фунтовую (227 кг) бомбу на позиции сирийской армии.

Британское Минобороны не стало идентифицировать силы, которые британская авиация подвергла удару, но при этом назвало действия ВВС «полностью пропорциональными ответными мерами».

Напомним, ранее из Сирии сообщалось, что российские военные в субботу поздно вечером уничтожили группу беспилотников в непосредственной близости от авиабазы Хмеймим в Сирии, сообщает "Интерфакс". По словам представителя авиабазы, пострадавших или материального ущерба в результате инцидента нет. В последнее время атаки боевиков на Хмеймим при помощи дронов происходят регулярно.

"30 июня c наступлением темного времени суток средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим с северо-восточного направления на удалении от аэродрома была обнаружена группа малоразмерных воздушных целей (БПЛА) неизвестной принадлежности. Штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы все воздушные цели были уничтожены", - сказал представитель авиабазы, добавив, что сейчас объект функционирует в плановом режиме.

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