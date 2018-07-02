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Московский листок

"Русская механика" в Рыбинске произвела квадроциклы для карателей Жанаозена

Опубликовано 02.07.2018 автором Антон Тропинин в разделе комментариев 0

казахстан тюрьма
"Русская механика" в Рыбинске произвела квадроциклы для карателей Жанаозена

Газета «Рыбинские известия» сообщила, что дочернее предприятие НПО «Сатурн», «Русская механика», поставила пять квадроциклов для полицейской службы Республики Казахстан, Мангистауской области. Также сообщается, что квадроциклы эти адаптированы к засушливым климатическим условиям и рельефу местности Мангистау, что на них уже установлены световые и звуковые спецсигналы, и что они помогут казахстанской полиции бороться с преступностью.

Об этом сообщается как о достижении, которым следует гордиться.

Ну что же – будем гордиться? Будем гордиться, что наш город помог фашистскому, террористическому режиму Назарбаева? Что усилил техникой его карательную армию – чтобы она могла успешней давить казахстанский трудовой народ и охранять власть грабителей и паразитов – казахстанской буржуазии? Что мы оказываем услугу кровавым палачам Жанаозена – мангистауским полицаям? Тем самым, которые семь лет назад расстреляли сотни бастующих рабочих, а потом зверски пытали и убивали в застенках их близких – жен, детей, престарелых родителей?

Да, Казахстан, как и Россия – буржуазная страна, а в буржуазных странах полиция – это карательная армия буржуазии, и ее назначение – давить трудящихся, удерживать их под властью капитала. Таково назначение и казахстанской полиции. Для этого и будут использованы наши квадроциклы – чтобы казахстанская буржуазия могла давить наших братьев, трудящихся. О, Назарбаеву эти квадроциклы будут очень кстати! Он со своими прихлебателями вконец ограбил трудовой народ Казахстана, довел его до нищеты и позора. А теперь хочет заткнуть ему рот - разгоняет протесты трудящихся, душит профсоюзное движение, расправляется с профсоюзными лидерами, бросает в тюрьму, пытает и убивает всех, кто посмеет выступить против его террористической политики. А в 2011 году он устроил чудовищную бойню в Жанаозене, которая стала самой кровавой расправой капитала над трудящимися за последние двадцать лет.

Так вот – Жанаозен находится как раз в Мангистауской области. Туда и отправятся наши рыбинские квадроциклы – в помощь той самой мангистауской полиции, которая семь лет назад осуществляла расстрелы бастующих, пытки и убийства их близких.

И вот этим мы должны гордиться!? Ничего более позорного для нашего города нельзя и придумать! Мы, трудящиеся города Рыбинска, обращаемся к трудящимся Казахстана и говорим:

- Товарищи! Мы глубоко стыдимся того, что на рыбинском предприятии были изготовлены эти квадроциклы, которые станут орудиями в руках палачей и карателей и будут использованы против вас, наших братьев. Мы не верим, что их будут использовать для борьбы с преступниками, как нам говорят наши буржуазные СМИ. Буржуазия называет преступниками тех, кто борется за справедливость, за права трудящихся. Для нас вы не преступники – а герои. Примите наш братский привет, нашу поддержку и солидарность! Ваши угнетатели запасаются техникой, потому что боятся вас, боятся народного гнева. Но техника им не поможет. Власть капитала падет во всем мире. Товарищи, мы с вами!



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