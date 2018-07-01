В Мали попал в засаду французский патруль, есть мирные жертвы

Французские военные, участвующие в антитеррористической операции "Бархан" в Мали, попали в воскресенье в засаду, устроенную террористами на выезде, который ведет к городу Бурем, сообщает Reuters. Согласно предварительным данным, озвученным Министерством обороны Мали, жертвами нападения стали два мирных жителя, среди французских солдат есть пострадавшие.

Представитель ведомства Бубакар Диало отметил, что в патруль въехал автомобиль, начиненный взрывчаткой. Точных данных по количеству раненых он не привел, ограничившись приблизительной оценкой - от четырех до восьми.

Во французской армии подтвердили, что жертвами атаки стали гражданские лица (первоначально в СМИ появилась информация, что были убиты два военнослужащих). Там также добавили, что патруль состоял из 30 солдат.

Как отмечает Reuters, взрыв прогремел рядом с тремя французскими автомобилями. На фотографиях с места происшествия видно, как один из бронированных автомобилей окутан черным дымом.

К настоящему моменту ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за нападение.

ТАСС отмечает, что Франция начала операцию "Бархан" летом 2014 года совместно с правительствами пяти западноафриканских стран: Буркина-Фасо, Мавритании, Мали, Нигера и Чада. Цель операции - продолжение борьбы с сетью исламистских группировок, действующих в регионе от Ливии до Гвинеи-Бисау. Операция "Бархан" пришла на смену контртеррористической операции Франции "Сервал", начатой 11 января 2013 года.

Напомним, это не единственные потери среди иностранных контингентов за минувший месяц. Британские самолеты нанесли в июне удар по правительственным войскам Сирии, в результате чего один офицер погиб и семеро были ранены. Об этом сообщает The Sunday Times. Газета утверждает, что это первый случай поражения правительственных сил Сирии британскими ВВС с апреля 2018 года.

По данным издания, инцидент произошел неподалеку от базы международной коалиции Эт-Танф: самолет Typhoon ВВС Великобритании сбросил при помощи лазерной системы наведения 500-фунтовую (227 кг) бомбу на позиции сирийской армии.

Британское Минобороны не стало идентифицировать силы, которые британская авиация подвергла удару, но при этом назвало действия ВВС «полностью пропорциональными ответными мерами».

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