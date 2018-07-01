Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

"Урожайное перемирие" не соблюдается со стороны ВСУ

Опубликовано 01.07.2018 в разделе комментариев 0

лнр перемирие всу
"Урожайное перемирие" не соблюдается со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нарушили «урожайное (хлебное) перемирие», объявленное в зоне силового конфликта в Донбассе. Об этом в воскресенье, 1 июля, заявил представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко. 

«ВСУ «поздравили» граждан ЛНР с победой сборной РФ в [матче на] чемпионате мира по футболу, произведя массированный обстрел территории республики», — цитирует Марочко «Интерфакс». По его словам, обстрелам подверглись Славяносербск, Калиновка, Калиново и Лозовое. Огонь силовики вели из минометов калибра 120 и 82 мм, БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Ранее Марочко сообщил, что за несколько часов до вступления в силу режима прекращения огня ВСУ обстреляли поселок Донецкий. 

С аналогичными обвинениями в срыве перемирия в адрес Киева выступили и в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР). Там сообщили об обстреле «КамАЗа», который вез воду на позиции ополченцев. Инцидент произошел у населенного пункта Сигнальное, водитель грузовика получил ранения и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Кроме того, обстрелу со стороны ВСУ подверглось направление Новоторецкое–Докучаевск. 

«Урожайное перемирие» вступило в силу 1 июля с нуля часов по киевскому времени. Договоренность о введении режима прекращения огня в период уборки урожая была установлена контактной группой в ходе очередного раунда переговоров в Минске 27 июня.

Напомним, 23 июня трое украинских военных погибли, четверо получили ранения во время столкновения на линии соприкосновения с самопровозглашенной Донецкой народной республикой. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на оперативное командование ДНР. 

По данным агентства, ночью группа украинских военных в количестве 15 человек предприняли попытку атаковать позиции ДНР возле Коминтерново. В результате боестолкновения ранен один ополченец ДНР. В командовании отметили, что выдвижение украинских военных происходило под прикрытием минометного огня.  

Материалы по теме:

ВСУ снова наступали на ДНР и снова понесли потери

Под Горловкой всё же был бой: ВСУ потеряли пять солдат

Кремляди первой из "народных республик" отдадут Киеву ЛНР

Львовский еврейский погром и нынешнее государство "Украина"



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Поддерживаете ли вы Путина?:
Результаты
Интернет-ТВ
Пенсионная реформа по заказам трудящихся
Пенсионная реформа по заказам трудящихся
02.07.2018
У Грудинина хотят отобрать его "совхоз" - справедливая расплата за обман трудящихся
У Грудинина хотят отобрать его "совхоз" - справедл...
01.07.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Правительство уверенно стоит на граблях пенсионной реформы (0)
В Казахстане началась борьба престолонаследников: похищен внук Елбасы (0)
"Русская механика" в Рыбинске произвела квадроциклы для карателей Жанаозена (0)
Мундиаль - пенсионный возраст. Путин продолжает торг (0)
Пенсионная реформа по заказам трудящихся (0)
"Урожайное перемирие" не соблюдается со стороны ВСУ (0)
В Мали попал в засаду французский патруль, есть мирные жертвы (0)
Сирийский офицер погиб во время удара британских ВВС (3)
В столице опять зашкаливает сероводород (9)
Против пенсионной реформы выступают граждане от Хабаровска до Брянска (6)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Быгыгы
Дарья Митина Дарья Митина: Oле-oле-oле!!!! - 1
Дарья Митина Дарья Митина: Oле-oле-oле!!!!
Максим Калашников Максим Калашников: От Максима Калашникова и АПН Северо-Запад
Дарья Митина Дарья Митина: Чтo-тo будет...
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss