"Урожайное перемирие" не соблюдается со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нарушили «урожайное (хлебное) перемирие», объявленное в зоне силового конфликта в Донбассе. Об этом в воскресенье, 1 июля, заявил представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.

«ВСУ «поздравили» граждан ЛНР с победой сборной РФ в [матче на] чемпионате мира по футболу, произведя массированный обстрел территории республики», — цитирует Марочко «Интерфакс». По его словам, обстрелам подверглись Славяносербск, Калиновка, Калиново и Лозовое. Огонь силовики вели из минометов калибра 120 и 82 мм, БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Ранее Марочко сообщил, что за несколько часов до вступления в силу режима прекращения огня ВСУ обстреляли поселок Донецкий.

С аналогичными обвинениями в срыве перемирия в адрес Киева выступили и в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР). Там сообщили об обстреле «КамАЗа», который вез воду на позиции ополченцев. Инцидент произошел у населенного пункта Сигнальное, водитель грузовика получил ранения и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Кроме того, обстрелу со стороны ВСУ подверглось направление Новоторецкое–Докучаевск.

«Урожайное перемирие» вступило в силу 1 июля с нуля часов по киевскому времени. Договоренность о введении режима прекращения огня в период уборки урожая была установлена контактной группой в ходе очередного раунда переговоров в Минске 27 июня.

Напомним, 23 июня трое украинских военных погибли, четверо получили ранения во время столкновения на линии соприкосновения с самопровозглашенной Донецкой народной республикой. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на оперативное командование ДНР.

По данным агентства, ночью группа украинских военных в количестве 15 человек предприняли попытку атаковать позиции ДНР возле Коминтерново. В результате боестолкновения ранен один ополченец ДНР. В командовании отметили, что выдвижение украинских военных происходило под прикрытием минометного огня.

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