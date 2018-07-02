Мундиаль - пенсионный возраст. Путин продолжает торг

Как сообщают приближенные к «зубцам» источники, сборная Владимира Путина по футболу обыграла испанских коллег по пенальти и впервые со времен восстания Спартака вышла в четвертьфинал домашнего мундиаля.

Тусовка ликует, не верит собственным глазам, ушам и мониторам. А, между тем и этим, наш фельетонно-спортивный обозреватель Александр Головенко еще за три дня предсказал исход встречи (https://forum-msk.org/material/news/14780926.html).

Что он может на этот раз сказать в свое оправдание?

- Вообще-то футболом не интересуюсь, - доверительно сообщил он по телефону из Республики Нихерагуа. - И я даже не уверен, есть ли такая игра. Но после легендарного прогноза о неизбежном выигрыше подопечных Черчесова матч, естественно, не смотрел. Только что мне привезли несколько уникальных коллекционных бабочек-однодневок…

Как известно, все население планеты делится на две категории. Одна читает ФОРУМ.мск и потому сохраняет хладнокровие, трезвость в мыслях и суждениях. А другая... другая смотрит Кисель-ТВ, Соловей-ТВ и верит ВЦИОМу. И тут уже медицина бессильна.

Для первой категории человеков мыслящих хочу повторить ту же краеугольную мысль. В еще не опустошенных миллерами-сечиными недрах матушки России хватит нефти и газа, чтобы добыть «золото» сборной главного форварда страны.

Как говорила моя бабушка в ожидании Красной шапочки, спорт - это деньги. А большой спорт - это большие деньги. Пятый год наша многострадальная Отчизна под мощным прессом международных санкций. Одно спасение - помидоры от Эрдогана, которыми он так легко отделался. Даже за сбитую «сушку» не заплатил.

Россию лишили участия в февральской Олимпиаде в Южной Корее. Позорище было неимоверное, когда поехавшие туда отщепенцы выступали под «белогвардейскими флагами».

Но превозмогая себя и всеобщее презрение, жуковские олимпийцы рванули в Пхенчхан. За что и были поголовно удостоены «БМВ», купленные на уворованные у народа деньги. Как и после бразильских Игр в Рио.

27 февраля мы направили главе ОКР А. Жукову журналистское обращение «Олимпиец! Не принимай краденые иномарки!» (https://forum-msk.org/material/news/14392450.html).

Я подписался как обозреватель еженедельника «Патриот». Так что вице-спикер Госдумы Жуков по-любому обязан был ответить на наше послание. Его к этому обязывают закон о СМИ и закон об обращениях граждан. Но вы же понимаете, что депутатам Госдумы и прочим пригретым и приближенным к телу муд… мундиалям закон не писан.

А тут, понимаете, случилось чудо: ни одна страна мира не объявила бойкот путинскому ЧМ. Почему? Значит, была договоренность. Неслучайно к его началу он приурочил антиконституционную авантюру с повышением пенсионного возраста. Именно этого от него давно требуют МВФ и «Вашингтонский обком».

Он как бы говорит им: я свое обещание выполняю. Выполняйте и вы свое. Каждый день торг и игра нервов.

После зимней Олимпиады в Сочи неукротимый Борис Немцов подсчитал, что она была самой дорогой за всю историю олимпиад - 50 млрд. долларов. Фантастика! С чего бы это?

А с того, что 24 миллиарда «баксов» потратили на строительство спортобъектов и инфраструктуры. А 26 млрд., по его утверждению, - «хищения и откаты».

В отчете названы фамилии приближенных к телу олигархов и госчиновников, хапнувших эти миллиарды. Доклад Б.Немцова и его соавтора Л.Мартынюка не опровергнут, не признан экстремистским или клеветническим.

Обвиненные в хищениях фигуранты при его жизни не стали с ними судиться и опровергать обвинения в воровстве. (http://nemtsov.ru/old/indexd31b.html?id=718789).

В общем, стоимость ЧМ-2018 для нашего народа г-н Путин не назвал. Как не назвал стоимость для народа бразильской летней Олимпиады 2016 г. и зимней в Пчхёнчхане. Значит, воровство? А что же еще?

Заметили тонкость? Обсуждение «пенсионной реформы» и мундиаль заканчивается примерно в одно и тоже время - 15 июля. Будет у сборной «его высокопревосходительства» 1-е место, «реформу» он продавит. Не будет - не взыщите.

А в случае «золота» никто не будет спрашивать, во сколько ЧМ обошелся нашему народу. Сколько рублей нацлидер во имя своего тщеславия вытащил из кармана каждой семьи во время жесточайшего экономического кризиса. И сколько, естественно, растащили и распилили.

Так что для меня исход четвертьфинального матча 7 июля с участием команды лучшего друга дзюдоисток и скелетонисток заранее предсказуем.

Накануне этой игры я сделал в Твиттере три контрольные зарубки. Написал, что путинцы выиграют со счетом 2:1 или 3:2. Не ошибся.

Хотя еще раз повторю: в футболе не разбираюсь и вообще не уверен, есть ли такая игра.