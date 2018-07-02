В Казахстане началась борьба престолонаследников: похищен внук Елбасы

Настоящие шекспировские страсти царят в правящем семействе Назарбаевых, где произошло разделение на различные группировки и идет непримиримая борьба за трон и передел собственности. Одним из эпизодов такой жестокой борьбы стал арест и содержание в частной тюрьме на территории Европы внука президента Айсултана Назарбаева. Об этом сообщил общественности бывший глава КНБ Казахстана генерал Альнур Мусаев на своей странице в фейсбуке.

По его информации Айсултан Назарбаев, сменив фамилию тайно бежал на территорию Европейского Союза, но был выслежен посланной агентурой, похищен и находится сейчас в одной из частных тюрем. «Айсултан, поняв, что в Казахстане ему грозит опасность, а мать и дед, на которых он надеялся, его не поддерживают, сменил фамилию и попытался скрыться за границей. Но там его «вычислили» с помощью агентуры, арестовали и поместили в частную тюрьму в захолустье, вдали от крупных мегаполисов», – пишет генерал в отставке.

Альнур Мусаев, полагает, что Айсултану Назарбаеву грозит смертельная опасность и с ним могут расправиться также, как и с его отцом – Рахатом Алиевым, который был убит 24 февраля 2015 года в австрийской тюрьме по приказу лиц из ближайшего окружения президента Казахстана. Предлогом для похищения и содержания в частной тюрьме, по его мнению, стала политическая активность президентского внука, вступившего еще в 2016-м году в борьбу с Джаксыбековым, Утемуратовым, Тасмагамбетовым и другими высокопоставленными чиновниками, повинными в убийстве Алиева.

В начале 2017 года, Айсултан Назарбаев назвал этих соратников Елбасы и по совместительству крупных олигархов «врагами государства», от которых нужно очистить Казахстан. Это и стало отчетом открытого противостояния, закончившееся победой зубров. Джаксыбеков, Утемуратов, Тасмагамбетов и другие якобы убедили Нурсултана Назарбаева в опасности поведения внука, который якобы повторял политическую эволюцию своего отца Рахата Алиева и пытался отнять у них лакомые куски бизнеса.

В отношении Айсултана была развернута тотальная слежка, а спецслужбами были проведены операции по его дискредитации. «Когда в прошлом году он поехал в Барселону на матч по футболу, два агента, выполняя поручение о сборе компромата, засняли его в отеле на сотовый телефон во время застолья, связанного с празднованием итогов игры. При этом подсунули ему наркотические таблетки», – пишет Альнур Мусаев.

Естественно, что компромат представили царственному дедушке, а внуку пришлось оправдываться и выступать с заявлением о том, что он бросил употреблять наркотики. Несмотря на это целый ряд ближайших соратников Елбасы потребовали ареста и изоляции Айсултана Назарбаева. Узнав о предстоящем задержании, внук президента и попытался бежать за рубеж, сменив фамилию и получив новые документы.

Что интересно, за жизнь и свободу Айсултана не заступились ни мать Дарига Нурсултановна (старшая дочь президента), ни брат, ни тёти, ни бабушка, а его тесть Кайрат Боранбаев и отчим Кайрат Шарипбаев вообще оказались в полной зависимости от кулибаевского клана. Фактически все они были напуганы его деятельностью и пытались дистанцироваться. Поэтому падение и неминуемый арест Айсултана Назарбаева был только вопросом времени.

Драматичность ситуации заключается в том, что внук первого президента томится в частной тюрьме и может вполне погибнуть от «несчастного случая». Ведь царствующей семье не впервой расправляться со своими мятежными членами. В заключении Альнур Мусаев призывает мать и родных заступиться за Айсултана Назарбаева и не допустить казни.

Все эти дикие, на первый взгляд, события со всей яркостью показывают, какого чрезвычайного напряжения достигли отношения внутри семьи Назарбаевых и в ближайшем окружении президента, когда похищаются внуки, когда устанавливается слежка за близкими, когда компромат выливается друг на друга наружу, а спецслужбы втягиваются в семейные разборки.

По мере дряхления Елбасы эти ужасы в ханском дворе будут только разрастаться в геометрической прогрессии.

Со всей очевидностью полагаю, что история с Айсултаном Назарбаевым могла быть разыграна Тимуром Кулибаевым с участием Адильбека Джаксыбекова, Булата Утемуратова, Имангали Тасмагамбетова и прочих олигархов против Дариги Назарбаевой. Ведь они оказываются незаинтересованными в её воцарении в качестве второго президента и регента при малолетних сыновьях Елбасы от третьего брака. Это говорит, что борьба за трон достигла невероятных масштабов и грозит выйти за пределы дворца в Астане.

Можно себе представить, какого ожесточения она достигнет в случае преждевременной смерти суперарбитра или его длительной госпитализации! Похоже, что правящая «элита» готова в одночасье расколоться на ряд частей и вступить в кровавую драку друг с другом за наследство.

Мы же не только должны следить за развитием этого противостояния, но и делать выводы и строить свои планы и вырабатывать тактику, когда политический кризис станет уже всем очевидным.

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