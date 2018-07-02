Правительство уверенно стоит на граблях пенсионной реформы

В нескольких десятках городов России 1 июля прошли акции протеста против повышения пенсионного возраста. Их организаторами выступили оппозиционер Алексей Навальный (его сторонники согласовали мероприятия почти в 30 городах, в том числе в Архангельске, Мурманске, Омске, Перми, Хабаровске и Челябинске) и КПРФ (среди городов, где согласованы акции коммунистов, — Брянск, Биробиджан, Вологда, Иваново, Омск и Смоленск).

На заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений глава Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) Михаил Шмаков рассказал, что его впервые за 25 лет не пустили на заседание правительства РФ.

Напомним, в середине июня Федерация независимых профсоюзов России предложила руководителям региональных объединений организаций профсоюзов проводить протестные митинги против повышения пенсионного возраста.

ОКП и левые организации начали проводить "оранжевую" технологию давления на депутатов "Единой России".

Пенсионная реформа по заказам трудящихся

Что касается общественного мнения - рейтинг Путина резко снизился, что, очевидно, вызвало нервную реакцию в кремле. Причем недовольство больще всего выражено в возрастных группах наиболее активного населения (опрос ФОРУМа.мск).

Поддерживаете ли вы Путина?: Мне меньше 30 лет и я поддерживаю (4) Мне меньше 30 лет и я не поддерживаю (12) Мне меньше 60 лет и я поддерживаю (8) Мне меньше 60 лет и я не поддерживаю (274) Мне больше 60 лет и я поддерживаю (8) Мне больше 60 лет и я не поддерживаю (211)

Остается непонятным, зачем правительство упорствует? Эта пенсионная реформа вполне способна похоронить не только кабинет министров, но и всю систему власти в РФ - вспомним хотя бы 2005-й год, когда власть буквально висела на волоске и рухнула бы, присоединись к протесту пенсионеров и льготников трудящиеся категории граждан. На этот раз, как видим, наиболее всего протест выражен именно среди них.

Если уж руководство КПРФ и ФНПР не может сдерживать свой актив и свои региональные организации... Наиболее заметные акции протеста прошли как раз в Новосибирске, где мэром Анатолий Локоть и в Иркутске, где губернатором Левченко. И обреченный на провал референдум ситуацию для власти не облегчает.

Поможет ли в борьбе с пенсионной реформой провал референдума?

В общем, пока ситуация патовая. И мяч на стороне правительства...

Анатолий Баранов