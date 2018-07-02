Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Правительство уверенно стоит на граблях пенсионной реформы

Опубликовано 02.07.2018 в разделе комментариев 3

правительство пенсионеры
Правительство уверенно стоит на граблях пенсионной реформы

В нескольких десятках городов России 1 июля прошли акции протеста против повышения пенсионного возраста. Их организаторами выступили оппозиционер Алексей Навальный (его сторонники согласовали мероприятия почти в 30 городах, в том числе в Архангельске, Мурманске, Омске, Перми, Хабаровске и Челябинске) и КПРФ (среди городов, где согласованы акции коммунистов, — Брянск, Биробиджан, Вологда, Иваново, Омск и Смоленск).

На заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений глава Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) Михаил Шмаков рассказал, что его впервые за 25 лет не пустили на заседание правительства РФ.

Напомним, в середине июня Федерация независимых профсоюзов России предложила руководителям региональных объединений организаций профсоюзов проводить протестные митинги против повышения пенсионного возраста.

ОКП и левые организации начали проводить "оранжевую" технологию давления на депутатов "Единой России".

Пенсионная реформа по заказам трудящихся 

Что касается общественного мнения - рейтинг Путина резко снизился, что, очевидно, вызвало нервную реакцию в кремле. Причем недовольство больще всего выражено в возрастных группах наиболее активного населения (опрос ФОРУМа.мск).

Поддерживаете ли вы Путина?:
 
Мне меньше 30 лет и я поддерживаю (4)
 
Мне меньше 30 лет и я не поддерживаю (12)
 
Мне меньше 60 лет и я поддерживаю (8)
 
Мне меньше 60 лет и я не поддерживаю (274)
 
Мне больше 60 лет и я поддерживаю (8)
 
Мне больше 60 лет и я не поддерживаю (211)

Остается непонятным, зачем правительство упорствует? Эта пенсионная реформа вполне способна похоронить не только кабинет министров, но и всю систему власти в РФ - вспомним хотя бы 2005-й год, когда власть буквально висела на волоске и рухнула бы, присоединись к протесту пенсионеров и льготников трудящиеся категории граждан. На этот раз, как видим, наиболее всего протест выражен именно среди них.

Если уж руководство КПРФ и ФНПР не может сдерживать свой актив и свои региональные организации... Наиболее заметные акции протеста прошли как раз в Новосибирске, где мэром Анатолий Локоть и в Иркутске, где губернатором Левченко. И обреченный на провал референдум ситуацию для власти не облегчает.

Поможет ли в борьбе с пенсионной реформой провал референдума?

В общем, пока ситуация патовая. И мяч на стороне правительства...

Анатолий Баранов



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 4
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Чингачгук написал 02.07.2018 01:32
Наверное,гарант изначально знал,что эту "инициативу большинство не одобрит,поэтому и "самоустранился",поручив "миссию"кабмину,но.в конце концов определиться придется,что он тоже не может не понимать.Ведь,кратковременная "радость"от мундиаля пройдет,а "суровые будни"останутся навсегда,в том числе и увеличение тарифов ЖКХ,цен на то и на это,которые потянет за собой повышение цен на бензин,ну и еще всякие "мелкие радости",вроде подорожания паспортов,например,что тоже популярности властям явно не прибавит.Можно,конечно-отработать назад,чтобы спало напряжение в обществе,но,тогда надо пополнить бюджет из других источников,то есть-понизить хавательные аппетиты у элиты.ввести прогрессивный налог,и закончить,наконец устраивать показушные шоу,изображая из себя богатейшую страну мира,при фактической нищете большинства.Однвко,ущемлять самих себя,друзей-олигархов и свои "амбиции",тоже совсем не хочется,а третьего варианта-нет,так,что,скорее всего,власть "завершит начатое",хотя,это может быть-началом ее конца,ведь еще есть надежда на росгвардию и общее"закручивание гаек",но,тогда,Российская власть превращается в явный феодально-фашисткий режим,подвергающий население-геноциду,вот и весь "выбор"....
Ответить
Меня мучают смутные сомнения...
Крамольник написал 02.07.2018 00:52
В том, что повышение пенсионного возраста будет отменено. Это требование Международного Валютного Фонда, которому российская "элита", мечтающая войти в мировую элиту, сопротивляться не будет. Я сам пенсионер, проживающий в местности, приравненной к районам Крайнего Севера. Но меня не радует якобы повышение моей пенсии на 1000 рублей ежемесячно. Так как данное повышение будет съедено повышением цен на все услуги ЖКХ и повышением цен на энергоносители. Кстати, я продолжаю свою трудовую деятельность по причине того, что на пенсию прожить не возможно.
Ответить
или как пожирают население в Раше
Пенсионная афера написал 02.07.2018 00:39
Шок от отмороженного мародерства "законной" власти Россиянии. Посмотрите:
' youtube.com/watch?v=WQ1qZYn2qsE '
' youtube.com/watch?v=0xOdLjiyrxA '
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Поддерживаете ли вы Путина?:
Результаты
Интернет-ТВ
Пенсионная реформа по заказам трудящихся
Пенсионная реформа по заказам трудящихся
02.07.2018
У Грудинина хотят отобрать его "совхоз" - справедливая расплата за обман трудящихся
У Грудинина хотят отобрать его "совхоз" - справедл...
01.07.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Правительство уверенно стоит на граблях пенсионной реформы (3)
В Казахстане началась борьба престолонаследников: похищен внук Елбасы (2)
"Русская механика" в Рыбинске произвела квадроциклы для карателей Жанаозена (0)
Мундиаль - пенсионный возраст. Путин продолжает торг (4)
Пенсионная реформа по заказам трудящихся (0)
"Урожайное перемирие" не соблюдается со стороны ВСУ (0)
В Мали попал в засаду французский патруль, есть мирные жертвы (0)
Сирийский офицер погиб во время удара британских ВВС (3)
В столице опять зашкаливает сероводород (9)
Против пенсионной реформы выступают граждане от Хабаровска до Брянска (6)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Быгыгы
Дарья Митина Дарья Митина: Oле-oле-oле!!!! - 1
Дарья Митина Дарья Митина: Oле-oле-oле!!!!
Максим Калашников Максим Калашников: От Максима Калашникова и АПН Северо-Запад
Дарья Митина Дарья Митина: Чтo-тo будет...
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss