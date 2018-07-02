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Московский листок

На президентских выборах в Мексике победили левые силы

Опубликовано 02.07.2018 в разделе комментариев 0

выборы президент мексика
На президентских выборах в Мексике победили левые силы

Кандидат от коалиции левых сил "Вместе сотворим историю" Андрес Мануэль Лопес Обрадор де-факто победил на состоявшихся в воскресенье, 1 июля, выборах президента Мексики задолго до окончания официального подсчета голосов. Вскоре после закрытия участков для голосования на всей территории страны его соперники по президентской гонке - Рикардо Анайя, Хосе Антонио Мид и Хайме Родригес Кальдерон - признали свое поражение. Как сообщает Excelsior, между тем подсчет голосов продолжается. 

Лопес Обрадор представляет коалицию левых сил "Вместе сотворим историю". Она объединяет Движение национального возрождения, Партию труда и партию "Общественный форум". 

Результаты так называемого быстрого подсчета голосов, который носит предварительный характер, обнародовал в телеэфире в воскресенье вечером (утро понедельника по Москве) глава Национального избирательного института Лоренсо Кордова, сообщает ТАСС. Согласно полученным данным, Лопес Обрадор набирает около 53-53,8% голосов, а его ближайший преследователь, представитель коалиции "Вперед, ради Мексики" Рикардо Анайя, - порядка 22,1 - 22,8%. Еще два кандидата - Антонио Мид и Хайме Родригес Кальдерон - получили соответственно 16% и 5,5% голосов. 

Мид, представлявший коалицию "Все за Мексику", ядром которой стала Институционно-революционная партия (ИРП), первым признал свое поражение. Представители ИРП руководили Мексикой на протяжении нескольких десятилетий, в ряды этой партии входит и действующий президент Энрике Пенья Ньето. Он уже поздравил Лопеса Обрадора с победой. 

Президент США Дональд Трамп также поздравил Лопеса Обрадора с победой на президентских выборах и заявил о готовности работать с ним. "Поздравляю Андреса Мануэля Лопеса Обрадора с тем, что он стал следующим президентом Мексики. Я с нетерпением жду возможности поработать с ним. Столько всего предстоит сделать полезного как для США, так и для Мексики!" - написал американский лидер в своем Twitter.

Отметим, что на фоне ужесточения миграционной политики со стороны США такой выбор народа Мексики явно что-то значит... Откровенно правый Трамп теперь ещё больше возненавидит Мексику - впрочем, это его личные проблемы.

Между тем, не везде в мире левые силы имеют карт-бланш для проведения своей политики. 

Никарагуа, например, погружена в тяжелый социально-политический кризис уже более двух месяцев. Кризис разразился в разгар протестов против реформ государственного социального обеспечения, которые впоследствии были отменены, но оппозиционеры не прекратили демонстрации, к которым присоединились другие политические требования. 

Согласно доносам, эти реформы послужили поводом для запуска плана, направленного оппозиции и наркоторговцам из-за границы, с целью дестабилизации страны и провоцирования свержения сандинистского правительства под руководством Даниэля Ортеги.

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