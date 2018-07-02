На фоне денуклеаризации КНДР, США похвастались новой атомной бомбой

Военно-воздушные силы США совместно с Национальным управлением ядерной безопасности (NNSA) Министерства энергетики страны провели первые испытания управляемой ядерной бомбы B61-12 с участием стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit. Об этом, как передает портал Military.com, сообщил представитель NNSA бригадный генерал Майкл Люттон.

Два испытания бомбы без ядерного заряда прошли 9 июня на полигоне Тонопа в штате Невада. "Испытания являются частью серии совместных тестов, чтобы показать способность самолета доставлять вооружения и неядерные функции бомбы", - говорится в пресс-релизе Министерства энергетики, который цитирует РИА "Новости".

"Эти квалификационные летные испытания показывают, что конструкция B61-12 соответствует системным требованиям, и иллюстрируют дальнейший прогресс программы продления срока службы B61-12 в соответствии с требованиями национальной безопасности", - заявил Майкл Люттон.

В прошлом году Национальное управление ядерной безопасности провело совместно с ВВС страны два испытания модификации ядерной бомбы B61-12 в штате Невада. Бомба, не оснащенная ядерными боевыми частями, была сброшена с истребителя F-15E. В ходе испытаний оценивались неядерные функции бомбы, а также способность истребителя доставлять оружие.

Отметим, что 25 июля стало известно: США в скором времени представят Северной Корее план-график реализации договоренностей по денуклеаризации Корейского полуострова, достигнутых 12 июня на саммите в Сингапуре между лидерами двух стран Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном. Об этом, как передает агентство Reuters, сообщил в прошлое воскресенье журналистам представитель Пентагона, сопровождающий министра обороны Джеймса Мэттиса в поездке на Аляску.

"Мы скоро узнаем, готовы ли они [Пхеньян] добросовестно выполнять взятые на себя обязательства", - заявил представитель военного ведомства. "Мы будем задавать им конкретные вопросы и предложим план-график, когда представим северным корейцам свою концепцию того, как должны претворяться в жизнь достигнутые на саммите договоренности", - отметил он.

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