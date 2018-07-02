Социализм разбит либералами с фашистской идеологией

Красиво пишет политический обозреватель газеты "Правда" В.Кожемяко, беседуя с доктором исторических наук, профессором, лауреатом Ленинской премии КПРФ Л.Ольштынским под заголовком "Фашизм был разбит советским социализмом". Перед началом беседы Кожемяко излагает своё видение событий Великой Отечественной войны. "Великая Отечественная война советского народа навсегда останется этапом колоссальной значимости в мировой истории. Вот почему к 22 июня 1941 года, как и к 9 Мая 1945 - го, постоянно обращается память новых поколений". Значимость советского народа уже смазана половой тряпкой высшим руководством Советского Союза, что стало причиной изменения мировой истории. Новые поколения в России практически ничего не знают о войне и только остатки новой партии КПРФ напоминают о ней. Однако КПРФ как и КПСС на грани распада. Вымрет последний советский человек, не ветеран, а именно советский человек и никто не будет знать за что и сколько погибло во время какой - то войны. Почему так думают многие? Да потому что Кремль и олигархат, сознательно замалчивают о величии Советского Союза. И это началось из Кремля. Переименовали города Сталинград, Ленинград, драпируют Мавзолей Ленина, когда в стране проходят советские праздники. Ликвидировали праздники 7 - ое ноября, 23 - го февраля. Виктор, спросите любого молодого на улице об этих датах и вам из 10 угадает только один, а может и не угадает. Особенно за пределами столицы. В Питере журналист спрашивает молодую пару, кто такой Ленин? "Наверное футболист". А что говорить о Советском Союзе или Октябрьской революции?

Странный вы человек, В.Кожемяко, кушаете сегодня, а пишите о том, что было сто лет назад. Почему бы вам не написать о задержании главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна. Якобы его действия нанесли ущерб на 62 миллиона рублей. В этом задержании завязаны генералы ФСБ, прокуратуры, губернатор Московской области и некоторые другие чиновники. Кто нибудь донесёт до народа суть происходящего? Чубаис миллиарды расходует не по назначению и никаких дел, а тут 62 миллиона. Сердюков с Васильевой кроме морального ущерба армии нанесли материальный ущерб на 3 миллиарда рублей и на свободе, радуются жизни, наверное, есть на что радоваться.

Заканчивает вступление об истории войны Виктор такой фразой. " Серьёзным испытанием для него (профессора) обернулась Вторая мировая война, но наш государственный и общественно - политический строй того времени это испытание с честью выдержал". А испытание либералов фашистской направленности не выдержал. Почему??? Нищий народ в нынешней России с бандитски - воровским капитализмом уже не интересует кто и что выдержал. Мы видим собственными глазами и чувствуем желудком, что всё это делали зря. Зря погибли 27 миллионов человек. Война выбила истинных патриотов, оставила предателей, которые тихо вели великое государство к развалу и когда прилавки магазинов опустели расстреляли советскую власть. Всё это делалось открыто и нагло. Кто отдал приказ ввести в столицу танки? Танки Гудериана не пустили в Москву, а свои пожалуйста. И у них приказ был один - расстрелять советскую власть. Пожалуйста расстреляли и что? Какой план идеологи фашизма подготовили Гитлеру в отношении Советского Союза. Уничтожить Союз, поработить Россию, истребив большинство населения. Крупномасштабной войны нет, а план исполнен. Союза нет, Россия в кризисе, народ нищает и по-тихому вымирает. Через 10 лет полки магазинов забиты продуктами, а есть нечего. То, что доступно нищему человеку не пригодно для употребления. Все продукты, начиная с детского питания и кончая продуктами для взрослых, напичканы вредными добавками, что может вызывать болезнь крови. Поэтому народ стал болеть в два раза чаще. Значит уничтожение России началось с приходом предателей от КПСС. Мирно, тихо без войны.

Наши либералы уже открыто говорят, что Победу одержал Советский Союз, с помощью США и Великобритании. Без них нас бы поработила Германия. Так говорят пока ещё в стране есть люди которые жили во время войны и испытали на себе это бремя. Работали на Победу. Однако человек смертен, что и решит судьбу России, если народ и такие как А.Кожемяко не одумаются и будут писать и говорить не о том что было сто лет назад, а о том, что началось с приходом предателя Горбачёва во власть. Нас сейчас больше это интересует. Да и какой смысл сейчас говорить о том, что было. Было и сплыло при вашем молчаливом согласии.

Зря вы так пишите о коалиции СССР, США, Великобритания. США выжидало несколько лет и готово было оказывать помощь победителю. Когда было уже ясно, что СССР добьёт Гитлера в его логове открыли второй фронт, чтобы отхватить себе часть Европы примазавшись к победителям. И сейчас в Германии находятся войска США, а наших нет. Кто предал Победу? Почему бы вам не развить эту тему она более ближе к народу, чем ваши писатели - профессора о столетнем воспоминании. А что делал профессор Л.Ольштынский в начале девяностых? Может с Ельциным стоял на танке?

Наши либералы говорят, что СССР и Германия в равной степени виноваты в развязывании второй мировой войны. Профессор отвечая говорит, что это грубейшая фальсификация истории, что это стало оружием новой холодной войны. Фашизм это политическая система государства с наибольшей реакционной, террористической диктатурой крупной буржуазии, имеющей целью установление господства над другими народами путём войны. Л.Ольштынский о ком говорит? Это о нашей олигархии. Пока Кремль не может устанавливать господство над другими территориями, нет на это средств. Буржуазия пока не может насытиться, разворовывая богатства Советского Союза. Когда Кремль положит этому конец и тогда начнётся накапливание богатств внутри страны, тогда и возникнет потребность навязывать господство над другими народами, которые гораздо слабее России. Таков капитализм с либералами фашистского толка. Профессор ссылается на социолога США Дж. Голберга, который сказал, что представители такого фашизма это от Муссолини до Обамы. Муссолини возможно, но Обама на идеологию либерального фашизма не тянет. Например, в США более 40 миллионов граждан не имеют медицинской страховки. Обама хотел этот вопрос решить в пользу своих граждан, но ему не дали это сделать настоящие фашисты. А что же у нас? Думаю, что мы впереди Италии и США. Медицину разрушили так власть решила уменьшить количество пенсионеров. Нет войны, но люди умирают. Повышают пенсионный возраст. Многие вообще не доживут до пенсии, что и требовалось доказать. При этом пенсия меньше чем тратится на служебных собак. Силуанов и Топилин с гордостью заявляют, что к 2024 году пенсия вырастит до 20 тысяч рублей. А сами получает миллионы рублей и из этой суммы будет начислена пенсия. Это не фашизм это геноцид собственного народа. Конечно ни Кожемяко, ни профессор этой проблемой не обременены. Они живут при коммунизме, по крайней мере не бедствуют.

Смотрите как красиво говорит профессор: "Своей героической борьбой советский народ, воспитанный в условиях социалистического государства, выдержал под руководством партии коммунистов это тяжелейшее испытание". А сам профессор воспитан разве не в социалистическом государстве? Советский народ разбил фашизм и сам погиб. А те кто остались предали погибших, они - то не воспрянут. И партия КПРФ, созданная на основе партии КПСС уже не та. Тяжёлое испытание они оставили на народ, а сами заняли государственные должности и установили коммунизм для отдельной категории населения. В войну коммунисты погибали первыми, а сейчас? Что сделали нынешние коммунисты в том числе и этот профессор с которым беседует Кожемяко для народа? Наверное профессором он стал при советской власти.

"В Советском Союзе в ходе строительства социализма сформировалась новая многонациональная социальная общность - советский народ, образовалось социально однородное трудовое социалистическое общество, организованное в Советском государстве" - так говорит профессор. Набор банальностей и лжи, а может сознательного непонимания. А те кто предали Советский Союз, предали секреты государства руководству США, те кто дал приказ ввести в столицу танки и расстрелять советскую власть. Они кто? Не советский народ? Значит при строительстве социализма общество было расколото, по крайней мере, на два лагеря или на два сообщества с разными взглядами. Например, сам Л.Ольштынский каких взглядов придерживался? А главное каких взглядов придерживается сейчас?

Обозреватель поддерживает монолог профессора и говорит: "Поразительных фактов самопожертвования история Великой Отечественной запечатлела неисчислимое множество". Это действительно так. Люди прощались с жизнью в расцвете лет ради будущего своих близких, ради Родины. И что получили? Капитализм с бандитским лицом. Нас лишили работы с 8 часовым рабочим днём, нас лишили нормальной зарплаты, для придания рабочему рабского положения создали безработицу, лишили бесплатной медицины и образования, загнали нищий народ в долговые ямы от жиреющих банкиров, которые вывозят за границу миллиарды народных денег. И никакого просвета, никакой реакции президента и правительства. Жить в России простому рабочему, пенсионеру стало невозможно. Но деваться некуда приходится раньше времени умирать на Родине, проклятой Кремлём и правительством.

Странные в России интеллигенты, хотя на самом деле их нет. Но они так себя "величают". Профессор глаголет дальше: "Не советский строй победил, а русский солдат. Однако в любом случае она забыла, что царская Россия с тем же солдатом потерпела поражение в Русско - японской войне". Профессор ошибается и ошибается бессознательно. В войне победил именно советский строй. Это он воспитал солдата. В 1991 году по пьяному делу три придурка в Белоруссии ликвидировали СССР и провозгласили рыночную экономику, а к концу 1993 года этот же солдат расстрелял Советскую власть. Не стало советского строя и не стало русского солдата в том понимании о котором глаголел профессор.

Газета "Правда" мельчает, возможно подействовало образование, которое готовит потребителей. Деньги стали мерилом всей жизни. Смотрите что нам показывают центральные каналы телевидения. И это происходит уже при нашем кремлёвском долгожителе. Полицейские чиновники за деньги воюют между собой не на жизнь а насмерть. Убийства не только бандитов, но и своих коллег, продажа служебных секретов всё это ради наживы. Вот и в газете мало редакция обращает внимание на смысл писак. Вот передо мной следующий номер газеты "Правда". Пишет статью В.Трушков. Его материалы можно читать, но они многое сознательно умалчивают, что лично меня бесит. Перед статьёй "Пенсионная реформа как ЕГЭ" Трушков определяет проблему. "Российская власть только что ввела истинный Единый гражданский экзамен - для всех своих граждан". Почему же для всех? Несколько миллионов за пределами этого экзамена. Для Кремля и правительства так и должно быть, но не для В.Трушкова. Если пишешь, то пиши про всех. О себе и о наших пенсиях мы знаем с 1991 года. А вот о пенсиях чиновников толковой информации нет. Надо бы сравнивать пенсии рабочего по отраслям, рабочего на селе, низового бюджетника с сидельцами Белого дома, Кремля и каков толк от их сидения. Какое количество средств чиновники и олигархи вывезли за рубеж и поток продолжается. Ведь только по этому в стране не хватает средств на нормальные пенсии. Для чиновников уходящих на пенсии деньги есть, а для народа нет. Почему в стране два пенсионных закона? Для простых смертных и для чиновников, которым назначают по несколько сот тысяч рублей.