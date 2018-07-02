Безгрешный олигарх и сенатор Керимов осчастливил родину своим возвращением

Российский сенатор Сулейман Керимов, с которого 28 июня во Франции сняли обвинения в неуплате налогов, на следующий же день получил обратно свой паспорт и смог вернуться в Россию. Об этом сообщают агентства "Интерфакс" и ТАСС.

"В пятницу [29 июня] господину Керимову вернули паспорт, и он вернулся в Россию", - сообщили ТАСС в канцелярии РФ в городе Вильфранш-сюр-Мер (подразделение российского генконсульства в Марселе), которая оказывала консульскую поддержку Керимову.

Информированный источник "Интерфакса" уточнил, что сенатор уже находится в Москве. Другой собеседник агентства эту информацию подтвердил, уточнив, что французские власти пока не вернули Керимову залог, внесенный сенатором в декабре прошлого года во избежание помещения под арест. Его сумма составила 40 миллионов евро.

После снятия с Керимова обвинений источник The Bell сообщал, что эта сумма сенатору возвращена. Однако источник "Интерфакса" это опроверг. "Залог пока не вернули, но вернут. Просто это процесс более длительный, чем возвращение паспорта", - пояснил собеседник агентства.

Сулейман Керимов был задержан в Ницце 20 ноября 2017 года. Французские власти подозревали российского сенатора в создании системы посредников и компаний, чтобы приобрести виллы Hier, MedyRoc, Lexa и Florella на Лазурном Берегу. При этом цены, по которым была приобретена недвижимость, оказались слишком низкими и не отражали реальную стоимость, чтобы избежать уплаты налогов.

Керимову было предъявлено обвинение в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Французские власти оценивали сумму ущерба от его действий в 400 миллионов евро. Местный суд согласился оставить сенатора на свободе в обмен на залог в пять миллионов евро, однако потребовал от Керимова сдать французским властям свой паспорт и не покидать пределы департамента Приморские Альпы.

Вскоре после этого прокуратура Ниццы подала апелляцию на решение суда, потребовав ужесточить меру пресечения. В итоге апелляционный суд города Экс-ан-Прованс решил не помещать Керимова под стражу, однако при этом увеличил сумму залога за него до 40 миллионов евро.

Политику и бизнесмену также было запрещено самовольно покидать Лазурный берег, пока судья-следователь проводил досудебные проверки. В январе Керимов получил разрешение от судьи-следователя совершить краткую трехдневную поездку в Россию, чтобы навестить близкого родственника. В дальнейшем он получил еще несколько таких разрешений.

По итогам 2017 года Керимов задекларировал максимальный среди всех членов Совета Федерации доход.

За Керимова во время следствия активно заступались представители политической, экономической и культурной элиты России. Так, открытое письмо в адрес президента Франции Эмманюэля Макрона подписали 13 россиян, награжденных орденом Почетного легиона: бизнесмен Михаил Прохоров, издатель Ирина Прохорова, глава "Сбербанка" Герман Греф, кинорежиссеры Павел Лунгин и Андрей Кончаловский, бывший генеральный директор Большого театра Анатолий Иксанов, экс-президент РАН Юрий Осипов, скульптор Зураб Церетели, полярник Артур Чилингаров, искусствовед Ольга Свиблова, писатель Виктор Ерофеев, дирижеры Валерий Гергиев и Юрий Башмет.

Авторы письма описывали Керимова как щедрого мецената, который, в частности, помогает больным детям. "Мы уверены, что многие уважаемые люди могут подтвердить гуманизм господина Керимова и его щедрый вклад в улучшение жизни людей", - говорилось в обращении.

Уголовное преследование Керимова напугало других российских собственников элитной недвижимости и бизнеса во Франции. По словам россиян, сейчас к ним во Франции проявляют "особенное отношение".

Отметим, что инаходясь под следствием Керимов не испытывал затруднений в перемещении, в поездках в РФ.Так, в феврале получив разрешение посетить Россию "по личным причинам", он (как до сих пор полагают некоторые политологи) мог вернуться в Москву не ради переговоров с владельцами банка "Возрождение" о получении контроля над банком, а из-за посадок и кадровой революции в Дагестане.

Сулейман Керимов является сенатором от Дагестана, он представляет в Совете Федерации Законодательное собрание республики, а его коллега, вице-спикер СФ Ильяс Умаханов, - главу Республики Дагестан Владимира Васильева.

После того как четыре члена кабинета министров Дагестана оказались арестованы по обвинениям в крупном мошенничестве и хищениях, а пост главы правительства занял экс-министр экономики Татарстана 40-летний Артем Здунов, полномочия сенатора Керимова в СФ не прекратились. Он продолжает представлять в СФ законодательное собрание Дагестана, хотя и удаленно - из Франции.

Материалы по теме:

У Грудинина хотят отобрать его "совхоз" - справедливая расплата за обман трудящихся



Отпущенный в РФ подследственный Керимов попытается спасти Дагестан от коррупции?