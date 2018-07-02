Не менее трети юных граждан РФ мечтают покинуть навсегда сырьевую империю

Каждый третий россиянин в возрасте от 18 до 24 лет (31 процент) выразил желание уехать из страны. Об этом в понедельник, 2 июля, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). У каждого четвертого респондента (26 процентов) уже есть родственники или знакомые, эмигрировавшие в последние годы. «Среди тех, кто путешествовал с туристическими целями за последние 2-3 года, эта доля составила 46 процентов», — отмечают в центре.

Наиболее привлекательными странами для постоянного места жительства называют Германию, США и Испанию. В целом же доля желающих уехать из страны остается с 2011 года практически неизменной — 10 процентов (среди всех возрастных групп).

Существенно сократилось число тех, кто, кроме желания, имеет и конкретные планы проститься с родиной в течение одного или двух лет: с 17 до 10 процентов. Одновременно с этим россияне, по данным ВЦИОМ, стали тщательно подходить к выбору новой страны для проживания и подготовке к переезду.

Ранее в апреле сообщалось, что покинуть Россию и трудоустроиться за рубежом хочет половина молодых российских аспирантов. К такому выводу пришли эксперты Института прикладных экономических исследований РАНХиГС. Ограничивающим подобные желания фактором названо наличие супругов и детей.

От редакции: Молодёжь понять можно: что их ждёт тут? Адская конкуренция и борьба за кусок хлеба, а вовсе не социальный и научно-технический прогресс. Нет ни производств, ни конструкторских (в широком плане) бюро такого будущего, которое было бы ей интересно - если, конечно, это образованная молодёжь. По части же воровства (если брать молодёжь необразованную) тут тоже давно всё схвачено - нефть и газ в руках друзей Путина и нескольких олигархов ещё ельцинского призыва, сверхприбыли от продажи этих ресурсов никак в развитие РФ е идут, ни в науку, ни в образование, в лучшем случае - в реновацию.

А тут ещё и пенсионный возраст куда-то задирают в необозримую даль... Зачем же тут жить и работать, как завещал невеликий Путин? Нет, лучше "валить из Рашки" - этот лозунг переходит из поколения в поколение - а учитывая депопуляцию, так и вовсе становится путеводной звездой для предприимчивой части молодёжи. Участвовать в разграблении страны - нет, это явно ниже их достоинства, поэтому лучшее, что они могут сделать для родины - расстаться с ней, сохранив хорошие ещё воспоминания из отрочества.

Д.Ч.

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