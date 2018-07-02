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Московский листок

Не менее трети юных граждан РФ мечтают покинуть навсегда сырьевую империю

Опубликовано 02.07.2018 в разделе комментариев 2

кризис сырьеваяимперия молодёжь
Не менее трети юных граждан РФ мечтают покинуть навсегда сырьевую империю

Каждый третий россиянин в возрасте от 18 до 24 лет (31 процент) выразил желание уехать из страны. Об этом в понедельник, 2 июля, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). У каждого четвертого респондента (26 процентов) уже есть родственники или знакомые, эмигрировавшие в последние годы. «Среди тех, кто путешествовал с туристическими целями за последние 2-3 года, эта доля составила 46 процентов», — отмечают в центре. 

Наиболее привлекательными странами для постоянного места жительства называют Германию, США и Испанию. В целом же доля желающих уехать из страны остается с 2011 года практически неизменной — 10 процентов (среди всех возрастных групп). 

Существенно сократилось число тех, кто, кроме желания, имеет и конкретные планы проститься с родиной в течение одного или двух лет: с 17 до 10 процентов. Одновременно с этим россияне, по данным ВЦИОМ, стали тщательно подходить к выбору новой страны для проживания и подготовке к переезду. 

Ранее в апреле сообщалось, что покинуть Россию и трудоустроиться за рубежом хочет половина молодых российских аспирантов. К такому выводу пришли эксперты Института прикладных экономических исследований РАНХиГС. Ограничивающим подобные желания фактором названо наличие супругов и детей.

От редакции: Молодёжь понять можно: что их ждёт тут? Адская конкуренция и борьба за кусок хлеба, а вовсе не социальный и научно-технический  прогресс. Нет ни производств, ни конструкторских (в широком плане) бюро такого будущего, которое было бы ей интересно - если, конечно, это образованная молодёжь. По части же воровства (если брать молодёжь необразованную) тут тоже давно всё схвачено - нефть и газ в руках друзей Путина и нескольких олигархов ещё ельцинского призыва, сверхприбыли от продажи этих ресурсов никак в развитие РФ е идут, ни в науку, ни в образование, в лучшем случае - в реновацию.

А тут ещё и пенсионный возраст куда-то задирают в необозримую даль... Зачем же тут жить и работать, как завещал невеликий Путин? Нет, лучше "валить из Рашки" - этот лозунг переходит из поколения в поколение - а учитывая депопуляцию, так и вовсе становится путеводной звездой для предприимчивой части молодёжи. Участвовать в разграблении страны - нет, это явно ниже их достоинства, поэтому лучшее, что они могут сделать для родины - расстаться с ней, сохранив хорошие ещё воспоминания из отрочества.

Д.Ч.

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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Чингачгук написал 02.07.2018 15:57
Теперь,когда песионеры еще пять лет будут "молодыми,то есть,рабочих рук существенно прибавится и неважно,что эти руки трясутся от Паркинсона,с такими "орлами"можно горы свернуть,возродить промышленность,"завалить"весь мир сельхозпродукцией,да мало ли что еще...Вот только,если значителная часть трудоспособного нпселения покинет Родину,то,пенсионнвй возраст снова придется повышать,а значит,65-летние будут счиьаться еще "юношами",а "зрелых",видимо поидется доставлять к месту работы на носилках.Ну и что с того?Раз признал кабмин "молодым и здоровым",значит так оно и есть,а все остальное-"мелочи жизни"...
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(без названия)
безыдейный написал 02.07.2018 15:18
Непонятно только, почему РФ называется в заглавии "империей"
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