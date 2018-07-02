Димон Тосканский разрешил Китаю не только вырубать леса Забайкалья, но и добывать золото

Правительство России одобрило создание совместного с Китаем предприятия для добычи золота в Ключевском месторождении в Забайкалье. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Заинтересованность в разработке объекта также проявила Индия. Добычу будет вести дочерняя компания индийской Sun Gold - «Западная — Ключи». Инвестировать в проект намерена китайская China National Gold, сообщает пресс-служба губернатора Забайкальского края.

Китай планирует вложить в предприятие 500 миллионов долларов, что позволит создать 700 рабочих мест непосредственно на руднике и еще полторы тысячи в смежных производствах. Медведеву, есть чем отчитаться перед рабочим классом!

Предполагается, что на объекте будут добывать 12 миллионов тонн руды в год, из которой будут получать шесть тонн золота. При этом отмечается, что производить золото будут на территории России.

В начале 2018 года Россия заняла пятое место в мире по накоплениям в золоте, потеснив Китай.

Отметим, что если при идейной и организационной поддержке мультимиллионера Медведева КНР только начинает подбираться к российским недрам на предмет поиска в них золота, то вот с древесиной Сибири китайцы знакомы давно и успешно.

Ли Цзянь – учредитель компании ООО «Шэй Тай» в Томской области. Вырубка и торговля лесом. Ему также принадлежит другой бизнес в Сибири. Другой китайский бизнесмен, с похожим именем, Ли Цзянь Цзюнь в республике Бурятия владеет компанией ООО «Джина», главная деятельность которой – торговля пиломатериалами. Ему также принадлежат компании ООО «Проект-1» (строительство в Забайкальском крае), ООО «Омега» (торговля стройматериалами), ООО «ЭКСВУД», ООО «Кристалл» и другие.

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