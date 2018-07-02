Очередного "москаля", А.С.Пушкина декоммунизировали во Львовской области

На Украине в городе Золочев Львовской области вандалы сбросили с постамента бюст А.С. Пушкина. "Акт вандализма. В Золочеве вандалы уничтожили памятник Пушкину", - написал Грынькив в своем Facebook и опубликовал фотографии, на которых видно, что бюст поврежден от падения и удара о плитку пешеходной дорожки. По словам мэра, он готовит обращение в полицию.

Грынькив подчеркнул, что не видит в произошедшем политической подоплеки. Он напомнил, что они с депутатами горсовета недавно обсуждали вопрос переименования сквера Пушкина в сквер Памяти Героев и планируют вынести этот вопрос на общественное обсуждение.

Депутаты также выступили с инициативой о переименовании улицы А.С. Пушкина в улицу Бориса Золтоника, однако по результатам проведенного опроса община высказалась против.

"Так, сейчас улица носит имя российского поэта. Так же планировали обсуждения переименования сквера", - написал мэр Золочева.

Отметим, ранее в рамках так называемой декоммунизации на Украине снесли все памятники Ленину.

В ноябре 2017 года памятник А.С. Пушкину осквернили в молдавском городе Фалешты. Злоумышленники сломали верхнюю часть монумента - голову и плечи. Посольство РФ в Молдавии осудило этот акт вандализма и высказало предположение, что в действиях хулиганов могла быть политическая подоплека.

От редакции: Да конечно - ворог Пушкин, что тут сомневаться. Унтерменш, опять же. К тому же милость к падшим призывал - то есть к уже свергнутым памятникам Ленину. А потомок его, Григорий Григорьевич Пушкин (1913–1997) накануне Великой Отечественной войны был лейтенантом московской милиции. Г.Г. Пушкин работал заместителем начальника уголовного розыска Октябрьского районного отдела.

С началом войны правнук великого поэта добровольно вступил в отряд специального назначения и осенью – зимой 1941-го действовал за линией фронта в районе Наро-Фоминска, Боровска, а позднее лично вел отряд по тылам противника под Волоколамском. После победы под Москвой Г.Г. Пушкин продолжил бороться с фашистами, был награжден орденами и медалями, демобилизовался в 1946-м году. В 1946-м - то есть скорее всего поимкой этих самых бандеровцев и занимался. Так что пусть великий предок отвечает за "особиста"!

Кстати, в оккупированном Днепропетровске в бюст Пушкина солдатики вермахта постреливали, как в мишень, соревновались, пока его ночью большевики-подпольщики не спрятали от вандальных забав и укрывали вплоть до изгнания фашистов (этот дерзкий рейд отражён в краеведческом музее - только где теперь тот музей, как и музей Александра Матросова?)... Но их украинские последователи довершили великое дело очищения расы и культуры от ворогов. Где есть место антисемиту и погромщику Степану Бандере и эсэсовцу Шухевичу - Пушкин точно не живёт. Сам бы ушёл - да ног у бюста нет...

Д.Ч.

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