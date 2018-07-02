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Московский листок

Перевыборы Собянина уже успешно разваливают московское "Яблоко"

Опубликовано 02.07.2018 в разделе комментариев 0

москва выборы либералы митрохин мэр яблоко
Перевыборы Собянина уже успешно разваливают московское "Яблоко"

Федеральное бюро "Яблока" приостановило полномочия главы московского отделения партии Сергея Митрохина. "Бюро партии "Яблоко" решило приостановить деятельность председателя регионального отделения партии "Яблоко" в Москве, а также конференции, созванной по решению регионального совета", - говорится в решении, принятом бюро в понедельник. 

В документе отмечается, что публичные заявления Митрохина по вопросу выдвижения кандидата на выборах мэра "противоречат интересам партии и наносят политический ущерб". 

Вместе с тем, бюро "Яблока" приняло решение не распускать московскую организацию партии. Региональный совет, состоящий из 14 человек, также сохранил свои полномочия. В соответствии с решением руководящего органа, оперативное управление отделением будет осуществлять ответственный секретарь московского "Яблока" Валерий Горячев. 

В решении Бюро отмечается, что срыв третьего этапа конференции привел к отказу от выдвижения кандидатов в муниципальные депутаты во Внуковском поселении (Новая Москва).

Бюро признало, что публичные обвинения в адрес руководства партии со стороны Митрохина, подача им документов во МГИК для регистрации на выборах и обращение в суд для отмены решений Бюро противоречат интересам партии и наносят ей политический ущерб.

Бюро констатировало, что московское «Яблоко» оказалось неспособно законно выдвинуть кандидата в мэры «в честной и конкурентной процедуре, учитывающей мнение большинства членов отделения».

При этом Бюро сохранило полномочия Регионального совета регионального отделения, состоящего из 14 человек. Правом оперативного управления отделением Бюро наделило своего ответственного секретаря Валерия Горячева.

«Никакой речи о роспуске организации не идет. Организация продолжает свою работу, продолжает свою работу Региональный совет», - подчеркнул зампред партии Николай Рыбаков.

Выборы нового руководства московского отделения состоятся в ноябре 2018 года. 

Митрохин на заседании отсутствовал. В письме, направленном на имя председателя партии Эмилии Слабуновой, он просил перенести заседание в связи с участием в организации митинга против повышения пенсионного возраста в РФ. 

Ранее в понедельник Митрохин заявил, что отказывается от выдвижения в мэры Москвы, так как ему не удалось собрать необходимое количество подписей муниципальных депутатов. 

Конференция московского "Яблока" 22 июня проголосовала за выдвижение Митрохина в мэры Москвы от партии, но уже 25 июня федеральное бюро "Яблока" отменило это решение, так как кандидатура не была согласована ни федеральным бюро, ни его исполкомом, что требуется в соответствии с уставом партии. Кроме того, конференция отказалась регистрировать 14 новых делегатов, полномочия которых были подтверждены контрольно-ревизионной комиссией партии. 

Тем не менее, Митрохин подал в Мосгоризбирком документы для регистрации в качестве кандидата в мэры Москвы от партии. 26 июня Митрохин подал в Замоскворецкий суд Москвы иск на решение федерального бюро "Яблока" об отмене его выдвижения, однако 2 июля он отозвал иск.

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