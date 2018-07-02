Лукашенко не планирует выбирать между ЕС и РФ, он будет посерёдке

Глава белорусского государства Александр Лукашенко заявил, что республика не выбирает между Западом и Востоком, а укрепляет партнерство и независимость. Такое мнение политик высказал в понедельник на торжественном собрании, посвященном Дню независимости, который отмечают в стране 3 июля.

"Беларусь не будет выбирать между Западом и Востоком. Наш народ выбирает независимость, мир и партнерство. Мы выбираем Беларусь", - цитирует президента агентство БЕЛТА.

По словам Лукашенко, белорусы за свою независимость "уже переплатили". "Поэтому будем делать все возможное, чтобы сохранить мир не только на своей земле, но и предостеречь жителей планеты от повторения страшных уроков истории, - сказал он. - Сознавая себя неотъемлемой частью Европы и постсоветского пространства, мы протягиваем руку дружбы и сотрудничества всем".

По словам президента, День независимости - это символ свободной и мирной жизни. "Белорусы были едины в своем выборе и вместе более двух десятков лет назад определили 3 июля, дату освобождения города-героя Минска, главным государственным праздником, - сказал он. - В годы Великой Отечественной войны, в далеком сорок четвертом, битва за столицу нашей родины стала решающей в судьбе народа".

Лукашенко подчеркнул особый вклад Белоруссии в становлении современных демократических государств. "Здесь, на нашей земле, появилось первое передовое средневековое право, которое легло в основу конституций многих государств. Были здесь написаны и напечатаны первые учебники и основательные научные труды, - отметил глава государства. - Немало известных политиков и государственных деятелей, военачальников и ученых - наши соотечественники".

В преддверии Дня независимости Республики Беларусь Лукашенко высказался и об угрозе миру, которую, по его мнению, представляют интернет-технологии. "Мир "без границ", но и порой без моральных принципов во многом формируют сегодня популярные источники новостей - интернет, социальные сети, мессенджеры и прочее. Люди, заблудившиеся во Всемирной паутине, позволившие манипулировать своим сознанием, перестают быть свободными", - полагает белорусский президент.

По словам главы государства, на примерах отдельных стран можно увидеть, как демонтаж государств начинается с хаоса в головах граждан, с игнорирования закона, с отказа от общечеловеческих норм жизни. "Сфабрикованные новости, ложные ориентиры стали главным и действенным оружием современности. С его помощью внешние игроки воюют чужими умами и "взрывают" общество изнутри. Что мы готовы противопоставить этому? В первую очередь - свои ценности, свою правду, историю своего народа, опыт и мудрость, которые мы обрели за время развития и становления белорусской государственности", - заключил президент.

Отметим, за последние дни глава Белоруссии уже неоднократно затрагивал тему угроз суверенитету своей страны. "Мы на фронте. Не выдержим эти годы, провалимся, значит, надо будет или в состав какого-то государства входить, или о нас будут просто вытирать ноги. А, не дай бог, еще развяжут войну, как на Украине", - говорил Лукашенко во время недавней рабочей поездки в Шкловский район.

В конце прошлого года в прессе появились предположения о том, что власти РФ крайне недовольны попытками Лукашенко нормализовать отношения с Западом. При этом стратегическое значение Белоруссии для Москвы растет, поскольку НАТО наращивает численность военнослужащих в Балтийском регионе.

Неоднозначный осадок остался и после совместных военных учений Белоруссии и России. Так, сообщалось, что Россия без согласия Министерства обороны соседней страны перебросила через границу намного больше военных, чем предполагалось, включая танковую дивизию и десантников.

Кроме того, президенты стран Александр Лукашенко и Владимир Путин в нарушение традиции отдельно наблюдали за военными маневрами. Лукашенко, впрочем, свел все к шутке: "А если снаряд в одно место - что, двоих сразу не станет?"

В апреле этого года Лукашенко раскритиковал введенные Россией ограничения на поставки белорусских продуктов. "Возьмите хотя бы молочные, мясные баталии, сахарные, которые устраивает наш ближайший партнер, блокируя доступ натуральных продуктов на свой рынок", - сказал президент, добавив, что подобные действия ломают мировую систему торговли.

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе своего недавнего посещения Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» рассказал про «исторический сепаратизм», который, по его словам, проявляется в России в отношении победы в Великой Отечественной войне.

«В последнее время я отслеживаю эту тенденцию, наблюдаю. Появляется все больше информации именно на эту тему. Кому-то неймется, что удивительно — в России, приватизировать эту Победу. Как будто не было на войне других — белорусов, украинцев, грузин, армян, таджиков, туркмен... Весь Советский Союз воевал.

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