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Московский листок

Муниципально профильтровались только пять кандидатов в мэры Москвы

Опубликовано 02.07.2018 в разделе комментариев 0

москва выборы мэр
Муниципально профильтровались только пять кандидатов в мэры Москвы

О прохождении муниципального фильтра для регистрации в качестве кандидата в мэры Москвы заявили пять кандидатов из 32, при этом процесс регистрации завершится уже 3 июля. Об этом сообщило РБК. 

Таким образом, о прохождении фильтра заявил самовыдвиженец и действующий мэр Москвы Сергей Собянин, который заручился поддержкой «Единой России», муниципальный депутат от «Справедливой России» Илья Свиридов, депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев, а также кандидат от КПРФ Вадим Кумин (его еще поддерживает движение «Левый фронт»). 

Кроме того, о том, что сбор необходимых подписей завершен и их готов передать в Мосизбирком, сказал депутат Мосгордумы и основной акционер СУ-155 Михаил Балакин.

Другой кандидат, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков заявил РБК, что «сегодня все решится», но по «ощущениям» Гудкова собрать нужное количество подписей он не сможет. В штабе самовыдвиженца Антона Красовского пообещали объявить о результатах «вечером», при этом два близких к мэрии источники РБК говорят, что «Красовский вряд ли зарегистрируется».

От редакции: Если это тот же самый Антон Красовский с НТВ, который со скандалом вылетел из пиарщиков одного из кандидатов на предыдущих думских выборах - то нет сомнений, что не соберёт. Уж больно идентичность у него экзотическая - кандидат смело пишет в пабликах, что он "3,14дорас", а даже не гей... Смелость, конечно, красит кандидата - но если учитывать отсталость электората и его, так сказать, традиционализм в этом вопросе, и что это чаще-то женщины предпенсионного возраста, которые такие слова только на лестничных клетках встречают... В общем, шансов мало - хотя тема гей-парадов и могла бы помочь как-то выделиться среди массы партийных выдвиженцев - серо-буржуазных "кошельков". Но не судьба. Ни откровенно красных, ни голубых на выборах - один сплошной Собянин и его оттенки (классовой альтернативы среди кандидатов нет), есть только буржуйчики меньше рангом, что сразу ставит их в проигрыную позицию - причём из стройбизнеса аж два кандидата.

Д.Ч.

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