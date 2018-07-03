А не Миллер ли "заказал" Немцова? И знал ли Путин?

Ну, есть у меня право так думать по ст.29 Конституции, гарантирующей каждому «свободу мысли и слова». Пока она еще не признана экстремистской и подлежащей запрету.

Свою догадку не раз высказывал на страницах ФОРУМа.мск. И что характерно - она ни разу не вызывала возражений со стороны Алексея Борисовича. Самого успешного менеджера «Газпрома» с годовым «заработком» в 1 млрд. руб.

Буквально три дня назад повторил ту же мысль в исторической заметке «1-место сборной Путин уже выиграл, если кто не понял» (https://forum-msk.org/material/news/14780926.html). И - тишина.

А однажды в телефонном разговоре со среднеответственным сотрудником «Александром Васильевичем», обитающем в районе «Детского мира», назвал указанный персонаж барбосом. «Чем можете мотивировать?» - поинтересовался тот.

А то будто они не знают?.. Сослался на Открытое письмо депутата Госдумы 4-х созывов руководителя аппарата фракции КПРФ Нины Останиной директору ФСБ А.Бортникову («Люди считают мотовство «Газпрома» преступным? А Вы?» (https://kprf.ru/party-live/opinion/155473.html).

Говорили тогда, что она обращалась к нему не столько как к отцу и деду государственной нашей с вами безопасности. А больше как товарищу по партии, в которую он вступил в середине 70-х. И ни разу не заявлял о выходе. То есть призывала к честности перед собой, моральным принципам, принципиальности. А, может, даже и к законности и справедливости.

И есть в той эпистоле задушевные строки: «…Не открою Вам никакой Америки, если скажу: особое возмущение людей вызывает грабительская политика «Газпрома». Каждое 1 июля он без всяких объяснений и обоснований на 15-17%. поднимает цены на бытовой и промышленный газ. Сразу происходит резкий скачок квартплаты, потому что автоматически повышаются тарифы на горячую воду, отопление и свет.

...И в это кризисное время глава «Газпрома» А.Миллер 7 мая подписывает очередной контракт о спонсорской помощи немецкому футбольному клубу «Шальке». По признанию самих германских СМИ, за 10 лет этот «доброхот» перекачал ему не менее 100 миллионов евро. Но по какому праву?»

Пригвождённый к позорному столбу Миллер ничего не возразил. Значит, и дальше можно считать его мотовство преступным? Так?

Это я к чему клоню? А к тому, что в своих филиппиках в соцсетях Борис Немцов досаждал не только президенту. Рассказывал он, к примеру, о «коммунальном грабеже «Газпрома». Поцитирую кусочек:

«Газпром» - личный бизнес Путина. Всё управление компании близкие ему люди. Его правительство постоянно повышает тарифы на газ. Так что в высокой степени ежегодно растущие платежи - это результат целенаправленной политики Путина по увеличению доходов «Газпрома» и его руководителей… За 14 лет тарифы на коммунальные услуги для населения выросли в 20 раз. При этом среднедушевые доходы людей выросли в четырнадцать раз…».

Можно добавить лишь, что доклад неистового Бориса уже устарел. Потому что наша квартплата за 17 лет подскочила в 30 с лишним раз!

Вот, полагаю за разоблачения в жульничествах Миллер и «заказал» своего обвинителя. Его уж нет, но все его расследования в Интернете. Они никем не опровергнуты и все больше приобретают силу обвинительного приговора.

Почему еще так имею право думать? Потому что даже независимый вроде суд присяжных не стал интересоваться у подсудимых, за что они порешили свою жертву? Чего она плохого сделала им - живущим в далекой и очень даже благоустроенной Чечне?

Суд, вынося приговор, так и не назвал причин и мотивов этого нашумевшего убийства. Заказчик тоже не найден, так что мы вполне можем считать таковым и Алексея Борисовича.

Но причем тут гарант Конституции, которого я вынес в заголовок? А при том, что 27 февраля 2017 г. этим же вопросом задался в прямом эфире «Эха Москвы» его бессменный главред Венедиктов. И сам себе ответил:

- А Путин при том, что один из людей, которые могли бы знать об организации этого убийства... Потому что, на самом деле, понятно, что те люди, которые сидят на скамье подсудимых, да и то не все, они как максимум исполнители» (http://echo.msk.ru/programs/personalnovash/1933930-echo ).

То есть вы поняли? Радиобосс государственной радиостанции уверял почтенную публику, что дорогой Владимир Владимирович был в курсе подготовки покушения на своего главного критика. И никаких опровержений тоже не последовало. Даже Песков смиренно смолчал.

А Миллер, на всякий случай, «мальчик на побегушках» гаранта еще со времен питерской мэрии Собчака.

От редакции. Главе Следкома РФ А.Бастрыкину. Дело прошлое, Александр Иванович. Но покажите, пожалуйста, общественности пистолет (кольт, маузер, парабеллум), из которого был застрелен Борис Немцов. Что-то мы его ни разу не видели. А то всякие нехорошие разговоры ходят...