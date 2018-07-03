Собянин уже организовал себе выборы

31 человек подал в московскую городскую избирательною комиссию документы о намерении баллотироваться в мэры столицы. Подавшие документы на выдвижение в мэры Москвы кандидаты от парламентских партий смогли преодолеть муниципальный фильтр, заявили в их штабах. О прохождении фильтра также сообщил депутат гордумы и совладелец СУ-155 Михаил Балакин.
Мэр Москвы Сергей Собянин идет на выборы как самовыдвиженец, но при этом он заручился поддержкой «Единой России». 2 июля Собянин подал документы в Мосгоризбирком.
У кандидата от КПРФ Вадима Кумина тоже «есть все шансы на регистрацию», сказала Анастасия Удальцова, пресс-секретарь «Левого фронта», который поддерживает кандидата от КПРФ. По ее словам, на 2 июля штаб собрал более 100 подписей депутатов.
Муниципальный депутат, кандидат в мэры от «Справедливой России» Илья Свиридов заявил, что преодолевает муниципальный фильтр и сейчас «подбивает все подписные листы».
В штабе кандидата от ЛДПР депутата Госдумы Михаила Дегтярева заверили, что 3 июля в избирком будут сданы все необходимые подписи.
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Вот, собственно, и вся выборная пулька. Было бы очень интересно посмотреть на этих выборах на Митрохина и Гудкова, Красовского и еще двух десятков кандидатов, но муниципальный фильтр могут пройти считанные кандидаты. По пальцам одной руки, а не двух.
В принципе, о муниципальном фильтре как способе для самой власти определить, с кем ей соревноваться на выборах, не написал только ленивый. Ну и что?
Да ничего, собственно. Думайте что хотите, а выбирать будем по тем правилам, которые есть. И выберем, в общем-то, ясно, кого.
Реальную конкуренцию из наличествующих кандидатов мэру Собянину могут составить разве что Дегтярев и Кумин, последний даже высказался уже о том, что рассчитывает на второй тур.
Тут надо сказать, что если кандидат от оппозиции проходит во второй тур, неважно кто он, а шансы у него выше, чем у представителя власти. Поэтому есть ощущение, что второго тура опять не будет. По крайней мере кампания Собянина заряжена на один тур - это известно. И смогут ли кандидаты от оппозиции сломать заранее выверенный сценарий?..
Что-то пока настроение пессимистическое...
А.Б.
ЦЫРК С ОЛЕНЕМ! написал 03.07.2018 01:33
З1 дурак решил поваляться в испражнениях,
поучаствовать в этом дешевом тупом,похабном,
типично кошерном балагане.
Вот если все 31 как один,за день ! до "выборов",
СНИМУТ на хрен свои кандидатуры.
И-ОПАНЬКИ !-на арене Цырка остался один Олень-старый,
испитой,с гермафродитной физиономией целлюлитной,словно бабья задница! А ! Представляете?!
Вот эта штука посильней,чем "Фауст" Гете,едрит твою двадцать!
Ради Русского народа,ради России,сделайте это!
Да не будьте вы .....! Рискните!Враг хитер,а мы хитрее!
Финни написал 03.07.2018 01:29
!!!!TOTBOGJESTJ!!!&&& написал 03.07.2018 01:14
- Вот сколько идиотов не имеют таки - что делать - то таки да...