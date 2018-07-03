Собянин уже организовал себе выборы

31 человек подал в московскую городскую избирательною комиссию документы о намерении баллотироваться в мэры столицы. Подавшие документы на выдвижение в мэры Москвы кандидаты от парламентских партий смогли преодолеть муниципальный фильтр, заявили в их штабах. О прохождении фильтра также сообщил депутат гордумы и совладелец СУ-155 Михаил Балакин.

Мэр Москвы Сергей Собянин идет на выборы как самовыдвиженец, но при этом он заручился поддержкой «Единой России». 2 июля Собянин подал документы в Мосгоризбирком.

У кандидата от КПРФ Вадима Кумина тоже «есть все шансы на регистрацию», сказала Анастасия Удальцова, пресс-секретарь «Левого фронта», который поддерживает кандидата от КПРФ. По ее словам, на 2 июля штаб собрал более 100 подписей депутатов.

Муниципальный депутат, кандидат в мэры от «Справедливой России» Илья Свиридов заявил, что преодолевает муниципальный фильтр и сейчас «подбивает все подписные листы».

В штабе кандидата от ЛДПР депутата Госдумы Михаила Дегтярева заверили, что 3 июля в избирком будут сданы все необходимые подписи.

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Вот, собственно, и вся выборная пулька. Было бы очень интересно посмотреть на этих выборах на Митрохина и Гудкова, Красовского и еще двух десятков кандидатов, но муниципальный фильтр могут пройти считанные кандидаты. По пальцам одной руки, а не двух.

В принципе, о муниципальном фильтре как способе для самой власти определить, с кем ей соревноваться на выборах, не написал только ленивый. Ну и что?

Да ничего, собственно. Думайте что хотите, а выбирать будем по тем правилам, которые есть. И выберем, в общем-то, ясно, кого.

Реальную конкуренцию из наличествующих кандидатов мэру Собянину могут составить разве что Дегтярев и Кумин, последний даже высказался уже о том, что рассчитывает на второй тур.

Тут надо сказать, что если кандидат от оппозиции проходит во второй тур, неважно кто он, а шансы у него выше, чем у представителя власти. Поэтому есть ощущение, что второго тура опять не будет. По крайней мере кампания Собянина заряжена на один тур - это известно. И смогут ли кандидаты от оппозиции сломать заранее выверенный сценарий?..

Что-то пока настроение пессимистическое...

А.Б.