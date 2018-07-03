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Московский листок

Т-72 признали худшим в мире

Опубликовано 03.07.2018 в разделе комментариев 2

война танк государство вооружение
Т-72 признали худшим в мире

Т-72 является худшим в мире танком, считает We Are The Mighty. К такому выводу американское издание пришло, сославшись на боевого опыт использования машины в ходе операции «Буря в пустыне», когда иракские Т-72 воевали против американских M1 Abrams.

Вообще-то Т-72 знают все, а что такое We Are The Mighty, надо долго объяснять. Это такой блог для военных, членов их семей и тех, кто немного "подвинулся" на армейской тематике. Вот им танк Т-72 кажется "не очень"...

Оно и понятно - машина выпускается уже 45 лет, то есть скорее всего старше по возрасту и читателей, и авторов блога. Ну удивительно, что танк кажется им немного устаревшим... Танки Т-72, Т-72М и Т-72Б легко поражаются американской управляемой противотанковой ракетой (ПТУР) TOW-2A (BGM-71E) имеющих бронепробиваемость 850 мм за динамической защитой. Т-72признан лучшим и самым массовым танком второй половины XX века, но сегодня уже 18 лет как 21-й век...

С другой стороны, пример "Бури в пустыне" хотя и является впечатляющим, покольку иракские войска потерпели настоящий разгром, но по существу речь шла не о поражении техники, а о несоотвествии стратегии времен Второй мировой войны реалиям современного боя. На ровной открытой местности американские войска, используя уровневое преимущество в средствах РЭБ и в воздухе, уничтожили танковые колонны иракцев практически как в тире. Но с тем же успехом в той ситуации были бы уничтожены любые танки...

По существу, вопрос не в качествах самого танка, а в его боевом применении. Т-72 создавался как массовый танк для условий большой войны, когда и потери большие, но они компенсируются скоростью и массовостью воспроизводства техники. 

За прошедшие полвека мировой войны так и не случилось, и мы оцениваем качества танка, созданного для больших сражений, на примере локальных войн, где имеют значение совершенно иные качества техники. В таком сравнении даже лучший танк Второй мировой войны Т-34 смотрелся бы очень бледно... А уж колесницы Цезаря и вовсе бы не смотрелись...

Но это хорошо, что в Америке военные эксперты так низко оценивают потенциал российской военной техники. Примерно также они посмеивались над японскими кораблями и самолетами перед Перл-Харбором, потом шутили на тему МиГ-15 во время Корейской войны и над МиГ-21 во Вьетнаме. 

А неуязвимых танков в природе, к сожалению, не существует. Только не говорите об этом американцам...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Re: Горькая правда
хаха написал 03.07.2018 09:12
Чета ничего вроде не рушится
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Горькая правда
Блогеръ написал 03.07.2018 09:08
На Мундиале 2018 рушатся пропагандисткие мифы о России!
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