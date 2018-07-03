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Московский листок

Глава Генштаба Украины подписал приказ о декоммунизации

Опубликовано 03.07.2018 в разделе комментариев 3

Глава Генштаба Украины подписал приказ о декоммунизации

Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины подписал приказ, регламентирующий исполнение в армии закона «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете их символики». 

«Это подтверждение правильности нашего курса», — отметил Муженко.

Наверно, теперь откажутся от советского оружия и советских воинских уставов. От советской системы военного бразования уже отказались, что самым благотоворным образом сказалось на боеспособности войск. 

Верной дорогой идут нетоварищи...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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что в госдепе приказали
то написал 03.07.2018 10:31
и выполняют,шестерки.
А русофобный американский холуй Собянин столицу СССР превращает в мусорную агломерацию:голландский квартал,английский квартал,немецкий квартал,китайский квартал.
Глобализадый либеральный фашизм Ротшильдов и Рокфеллеров.
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(без названия)
Финни написал 03.07.2018 10:09
Все пост-Советское пространство-это сплошь и рядом только нацистские тоталитарные режимы.Вся полиция клерикальных помоек что Рашки,что Украины,что Казахстана одета в черную эссэсувскую форму.Все национальные "элиты" являются ручными бабуинами Хозяев денег и держат своих отпрысков в заложниках.Они сами сделали свой выбор и мне их совсем не жаль.Социальная революция неизбежна!!!Долой диктатуру богатых психопатов!!!Деньги людям а не банкам!!!
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(без названия)
какое лицемерие! написал 03.07.2018 09:51
.
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