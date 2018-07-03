Глава Генштаба Украины подписал приказ о декоммунизации

Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины подписал приказ, регламентирующий исполнение в армии закона «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете их символики».
«Это подтверждение правильности нашего курса», — отметил Муженко.
Наверно, теперь откажутся от советского оружия и советских воинских уставов. От советской системы военного бразования уже отказались, что самым благотоворным образом сказалось на боеспособности войск.
Верной дорогой идут нетоварищи...
А.Б.
то написал 03.07.2018 10:31
А русофобный американский холуй Собянин столицу СССР превращает в мусорную агломерацию:голландский квартал,английский квартал,немецкий квартал,китайский квартал.
Глобализадый либеральный фашизм Ротшильдов и Рокфеллеров.
Финни написал 03.07.2018 10:09
какое лицемерие! написал 03.07.2018 09:51