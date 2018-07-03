Рейтинг доверия россиян к Путину упал до 48%

Рейтинг доверия президенту Владимиру Путину за последние полгода снизился с 60% до 48%, недовольство его политикой выросло в два раза – с 6% до 11%, сообщают Ведомости со ссылкой на исследование "Левада-центра".

По данным социологов, уровень доверия премьер-министру Дмитрию Медведеву снизился с 12% до 9%, а его антирейтинг вырос до рекордного значения — с 15 до 30%.

Потеряли доверие россиян и популярные министры Сергей Лавров и Сергей Шойгу. Доверие к Шойгу снизилось с 31% до 19%, доверие к Лаврову — 25% до 14%.

В то же время антирейтинги оппозиционных политиков уменьшились почти вдвое: уровень недоверия к Алексею Навальному – с 13 до 6%, к Ксении Собчак – с 30 до 15%. Снизился и уровень недоверия к либеральным системным политикам – председателю правления «Роснано» Анатолию Чубайсу (с 10 до 3%) и главе Счетной палаты Алексею Кудрину (с 4 до 3%).

Падение рейтингов Лаврова и Шойгу директор «Левада-центра» Лев Гудков объяснил усталостью «от идеологической накачки населения» – на фоне угроз, связанных с пенсионной реформой.

«Произошел переброс раздражения – денег на пенсии не хватает, а вы ввязываетесь во внешнеполитические авантюры. Здесь явно этот эффект, поскольку слишком сильное падение, и оно касается самых популярных министров», - пояснил социолог, отметив, что уровень доверия вновь поднимется, как только начнутся новые конфликты.

Снижение же антирейтингов оппозиционеров, по его мнению, связано с тем, что за последние полгода они ушли из повестки. «Навального не показывают по телевидению даже в негативном контексте, к тому же он был под административным арестом. Собчак, по сути, ушла из политики после президентской кампании», - отметил Гудков.