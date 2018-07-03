Племянницу Сергея Скрипаля выдвинули в Ярославскую облдуму

Племянницу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Викторию Скрипаль выдвинули в депутаты Ярославской областной думы от "Справедливой России", сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря бюро совета регионального отделения СР Анатолия Каширина.

"На партийной конференции были выдвинуты все кандидаты в депутаты облдумы. Виктория Скрипаль у нас возглавляет список в десятой территориальной группе. Она не состоит в партии, но готова вступить, мы давно с ней общаемся", - рассказал Каширин.

Сама Виктория Скрипаль подтвердила агентству, что возглавила территориальную группу по избирательному округу №10. Она отметила, что симпатизирует партии "Справедливая Россия". "Мне очень нравится, как они работают в Ярославле", - добавила она.

Имя Виктории Скрапаль стало известно в связи с тем, что власти Великобритании весной 2018 года два раза отказали ей в выдаче въездной визы, которая была необходима для посещения пострадавшей в английском Солсбери двоюродной сестры, гражданки России Юлии Скрипаль. В первом случае британские власти посчитали ее безработной, а во втором — указали на недостаточный уровень зарплаты.