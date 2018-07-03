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Московский листок

Профсоюзы подали заявку на шествие и митинг в Москве против повышения пенсионного возраста

Опубликовано 03.07.2018 в разделе комментариев 2

Профсоюзы подали заявку на шествие и митинг в Москве против повышения пенсионного возраста

Конфедерация труда России направила в мэрию Москвы заявку на проведение в Москве 18 июля шествия и митинга против повышения пенсионного возраста.

"Сегодня в мэрию города Москвы была передана заявка на проведение шествия и митинга в Москве против повышения пенсионного возраста. Акция запланирована на вечер 18 июля, накануне намеченного первого чтения соответствующего законопроекта в Госдуме", - цитирует Интерфакс сообщение пресс-службы профобъединения.

Отмечается, что организаторами акции в заявке указаны Борис Кравченко (Конфедерация труда России), Илья Свиридов ("Справедливая России"), Владимир Родин (КПРФ), Сергей Митрохин ("Яблоко"), Александр Батов ("Рот Фронт"), Георгий Федоров ("Гражданская солидарность").

"В заявке предложены для согласования два варианта маршрута шествия и места проведения митинга. Первый: движение от Пушкинской площади по Страстному бульвару и далее по бульварам до проспекта Сахарова, где и должен состояться митинг. Второй: движение от Самотечной площади по бульварам между Самотечной улицей и Олимпийским проспектом в сторону Суворовской площади, где и должен состояться митинг. Сбор на месте начала движения намечен с 18:30 до 19:00, далее шествие и митинг по согласованному маршруту", - говорится в сообщении.

Ранее Конфедерация труда России инициировала сбор подписей под петицией об отмене повышения пенсионного возраста. На утро 3 июля ее подписали более 2,6 миллиона человек.

16 июня правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 лет — для женщин. Пенсионный возраст начнут повышать поэтапно с 2019 года.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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Только Красная Площадь или Площадь Революции! Иное-простой слив...
-Что это? написал 03.07.2018 13:18
Опять Сахарова...
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(без названия)
IPs написал 03.07.2018 11:55
Еще раз. Случись такое (принятие закона о ВОЗРАСТЕ НЕДОЖИТИЯ ДО ПЕНСИИ) в любой европейской стране, и люди там вышли бы без всяких согласований, и вышли бы так, что тамошнее правительство просто не смогло бы не считаться с мнением людей. А в Путлерастии подали заявку, воры им выделят загон, где можно будет правильно протестовать, протестующие пройдутся с путлерасткими флажками, и... это что-то решит? Это ничего не решит! Это называется подавлением любого зарождающегося протеста на корню, в зародыше. Чем, собственно, все эти кпрф/яблоки де-факто и занимаются, обслуживая воровской режим. Кстати... а где та петиция, которую подписали более 2,6 миллиона человек? Вова этой петицией уже подтерся?
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