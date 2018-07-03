Россияне задолжали банкам 13,5 триллионов рублей

Совокупные долги россиян перед банками с начала года выросли на 26% и достигла 13,49 трлн рублей, сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные Национального рейтингового агентства (НРА).

По мнению аналитиков, активная выдача займов населению в течение 2–3 лет может привести к значительному росту закредитованности, однако пока ставки снижаются, а сроки кредитов увеличиваются, нагрузка на граждан не будет быстро расти. Кроме того, половину портфеля розничных кредитов составляет ссуды под залог недвижимости или автомобиля, а значит, риски для банков по ним ниже.

Отмечается, что кредитование компаний растет гораздо медленнее: с января по май корпоративный кредитный портфель банков вырос на 5%, до 34,14 трлн рублей.