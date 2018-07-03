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Московский листок

Россия готова к созданию суверенного интернета

Опубликовано 03.07.2018 в разделе комментариев 1

Россия готова к созданию суверенного интернета

Россия обладает всеми возможностями для создания альтернативного интернета, заявил директор Департамента по вопросам новых вызовов и угроз (ДНВ) МИД России Илья Рогачев.

"Технические, финансовые, интеллектуальные и все остальные возможности для этого имеются, но я не думаю, что кому-то этого бы очень хотелось", - цитирует дипломата ТАСС.

При этом Рогачев отметил, что на данный момент такая цель не стоит и политика страны России не направлена на обособление интернета. "К этому может прежде всего привести политика наших западных партнеров, насаждение двойных стандартов. Если эти двойные стандарты будут продолжать насаждаться, тогда, как о самой неблагоприятной в этом отношении перспективе, можно говорить о создании какого-то параллельного интернета", - пояснил дипломат.

По его словам, цензура киберпространства в западных странах "развита гораздо больше, чем в России". "Они применяют свои механизмы, но это не значит, что мы не должны "прикрывать" интернет на случай призывов к совершению терактов или даже в рамках противодействия насильственному экстремизму", - отметил он.

"В этой области надо действовать таким образом, чтобы запросы всех партнеров по максимуму удовлетворялись, но некоторые намеренно действуют в ущерб другим странам", - заключил дипломат.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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СССР
2.0 написал 03.07.2018 12:34
В Интернет - по блату?
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