В Госдуме хотят присваивать журналистам статус иностранных агентов

Комитет Госдумы по информационной политике 3 июля одобрит поправки в закон о СМИ — иностранных агентах, позволяющие записать в их число всех, кто сотрудничает с такими СМИ, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на депутатов и сотрудников аппарата Госдумы.

Авторами поправок являются депутат от "Справедливой России", председатель комитета по информационной политике Леонид Левин и зампред Госдумы Петр Толстой, возглавляющий рабочую группу по доработке законопроекта.

Проект позволяет признать иностранными агентами любую структуру или человека не только за распространение материалов СМИ-агентов, но и если они за деньги участвуют в создании этих материалов.

Журналисты, признанные иностранными агентами, будут обязаны маркировать свои публикации и два раза в год предоставлять отчет о своей работе, а также ежегодно проходить процедуру аудита.

Напомним, законопроект о СМИ-иностранных агентах Госдума приняла осенью 2017 года. Под его действие попали СМИ, зарегистрированные в другом государстве, а также структуры без российского юридического лица. Сейчас в реестре иноагентов находятся «Радио Свобода», «Голос Америки», «Крым.Реалии», «Кавказ.Реалии», «Сибирь.Реалии», «Idel.Реалии», «Фактограф», «Татаро-башкирская служба Радио Свобода» и канал «Настоящее время».