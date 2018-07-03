Госдума одобрила повышение НДС с 18% до 20%

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий повышении с 1 января 2019 года ставки НДС с 18% до 20%. За проголосовали 318 депутатов, против — 97.

Документ был внесен в Госдуму правительством 16 июня. По подсчётам Минфина, повышение НДС увеличит ежегодные дополнительные доходы федерального бюджета на 620 млрд рублей.

Законопроектом также предлагается установить тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование на уровне 22%.

В настоящее время в законе закреплена регрессивная шкала страховых пенсионных взносов. Тариф для исчисления взноса зависит от получаемой гражданином заработной платы. Если она ниже 85 тыс. рублей в год, то размер тарифа составляет 22%, если выше, то с превышения уплачивается взнос по ставке 10%. При этом предполагалось, что с 1 января 2021 года тариф вырастет до 26% и 10% соответственно.