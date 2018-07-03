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Московский листок

Госдума одобрила повышение НДС с 18% до 20%

Опубликовано 03.07.2018 в разделе комментариев 4

Госдума одобрила повышение НДС с 18% до 20%

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий повышении с 1 января 2019 года ставки НДС с 18% до 20%. За проголосовали 318 депутатов, против — 97.

Документ был внесен в Госдуму правительством 16 июня. По подсчётам Минфина, повышение НДС увеличит ежегодные дополнительные доходы федерального бюджета на 620 млрд рублей.

Законопроектом также предлагается установить тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование на уровне 22%.

В настоящее время в законе закреплена регрессивная шкала страховых пенсионных взносов. Тариф для исчисления взноса зависит от получаемой гражданином заработной платы. Если она ниже 85 тыс. рублей в год, то размер тарифа составляет 22%, если выше, то с превышения уплачивается взнос по ставке 10%. При этом предполагалось, что с 1 января 2021 года тариф вырастет до 26% и 10% соответственно.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
Мира написал 03.07.2018 19:18
Как говорил товарищ Сталин дума это ублюдочный парламент, которая ничего не принемает, следует по указке царя.Филосов Булгаков о думе 1907 года говорил. Дума это уличная рвань, которая даже клички позорной не заслуживает. Эти враги народа очень хотят быть чучелами у себя на огородах.
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(без названия)
Чингачгук написал 03.07.2018 19:00
Было бы странно,если бы дума "не одобрила",в сущности,она работает под девизом "всегда готова"-поддержать любое решение правительства...Если даже все остальные партии-кроме "Единой России",будут категорически против,то все равно,карманная партия это решение протолкнет большинством голосов.Ну и какой тогда в ней смысл?Огромные расходы из бюджета,лишь только затем,чтобы получить "гарантированное согласие" депутатов-"единороссов",а как проголосуют остальные-не имеет значения,вот что бывает,когда и президент и правительство и госдума работают "в одной связке"и на общие цели-как бы и чем бы еще "щемануть электорат",в целях торжества единства народа и власти и "национальной идеи",конечно...
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Недолго им всем осталось...
-Что это? написал 03.07.2018 18:19
С Богом,братья...
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(без названия)
киргуду написал 03.07.2018 18:13
одобряют,соль дефицитом будет..
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