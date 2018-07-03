В Карелии закрывают детские сады: оптимизация!

Теперь куйтежских 2-3 летних малышей будут возить за 10 километров в детсад в соседнюю деревню. Ранее "Единая Россия" оптимизировала в Куйтеже школу.

Получил сегодня обращение куйтежских родителей к Путину и прочие документы о том, как местная власть закрывает в этой старинной карельской деревне последнее советское - детский сад. Обосновывается это тем, что на его здание, на коммунальные услуги, тратится много денег. А детишек мало, всего 15.

Из них, как пишется в обращении, 2-3-летних - 4 человека, 3-4-летних - 4 человека... И вот таких малышей с 1 сентября хотят возить на автобусе за 10 километров, в соседнюю Мегрегу. По весьма скверной дороге, где постоянно ездят перегруженные лесовозы, которая пересекает оживлённую трассу "Кола" и железную дорогу!

Причём железнодорожный переезд там не регулируемый. Ни мозгов, ни совести у этих оптимизаторов населения нет.

К слову, часть родителей они уговорили написать заявления о согласии. В том числе, если называть вещи своими именами, используя банальный шантаж - их задолженность по оплате за детсад. Люди же там небогатые живут...

Тем не менее, другие сопротивляются. Обращение вот Путину написали (что показательно, депутатам ЗС РК, как раньше, уже не пишут, знают, что толку от большинства из них сейчас никакого).

И еще, приложу часть протокола собрания. Зам главы администрации Олонецкого района А.А.Зориной хватило ума заявить возмущенным жителям Куйтежи, что "вы можете открыть свой частный детский сад... и платите за всё сами!"...

Так что у нас свобода, демократия и рыночные отношения!