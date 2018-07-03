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Московский листок

ФСБ предложила считать компьютерные программы шпионской техникой

Опубликовано 03.07.2018 в разделе комментариев 1

ФСБ предложила считать компьютерные программы шпионской техникой

Федеральная служба безопасности предложила приравнять к шпионской технике все устройства, а также программное обеспечение, обладающие возможностью негласного сбора информации. Как сообщает "Медиазона", об этом говорится в разработанном ведомством законопроекте о внесении поправок в УК РФ и КоАП РФ.

Согласно документу, к специальным техническим средствам предлагается относить любые приборы, комплексы, инструменты или компьютерные программы, «которым намеренно приданы качества и свойства для обеспечения функции скрытного (тайного, неочевидного) получения информации либо доступа к ней (без ведома ее обладателя)».

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что новое значение термина основано на позиции Конституционного суда.

По мнению ФСБ, новое определение позволит отличать шпионские устройства от приборов, которые «рассчитаны лишь на бытовое использование массовым потребителем».

Напомним, что 14 декабря 2017 года в ходе ежегодной пресс-конференции Владимиру Путину пожаловался на уголовное преследование курганский фермер Евгений Васильев, решивший следить за своей коровой посредством купленного на AliExpress GPS-трекера. На мужчину завели дело по ст.138.1 УК РФ), которая предусматривает наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей или лишения свободы на срок до четырех лет. В марте 2018 года обвинения с фермера сняли, и прокуратура Курганской области официально перед ним извинилась.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Рудольф написал 03.07.2018 18:38
Ну, нужно же ребяткам расширить ареал своего кормления!
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