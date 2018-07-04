Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Ислам побеждает УФСИН?

Опубликовано 04.07.2018 в разделе комментариев 0

Каким образом радикальный ислам превращает «зоны» (исправительные колонии УФСИН РФ) в свои очаги и центры обращения русских в мусульманство? Свидетельство очевидца, Леонида Развозжаева.

 

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Поддерживаете ли вы Путина?:
Результаты
Интернет-ТВ
Ислам побеждает УФСИН?
Ислам побеждает УФСИН?
04.07.2018
У Грудинина хотят отобрать его "совхоз" - справедливая расплата за обман трудящихся
У Грудинина хотят отобрать его "совхоз" - справедл...
01.07.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Американские танки в Польше больше не пугают Минск (1)
Ислам побеждает УФСИН? (0)
В Карелии закрывают детские сады: оптимизация! (4)
ФСБ предложила считать компьютерные программы шпионской техникой (5)
Госдума одобрила повышение НДС с 18% до 20% (6)
В Госдуме хотят присваивать журналистам статус иностранных агентов (8)
Россия готова к созданию суверенного интернета (10)
Россияне задолжали банкам 13,5 триллионов рублей (7)
Профсоюзы подали заявку на шествие и митинг в Москве против повышения пенсионного возраста (7)
Племянницу Сергея Скрипаля выдвинули в Ярославскую облдуму (7)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Ислам побеждает УФСИН?
Дарья Митина Дарья Митина: "Пылающий" Ли Чхан Дoна
Дарья Митина Дарья Митина: Вoлшебная пятерка кандидатoв в мэры
Дарья Митина Дарья Митина: Мoсквичи, внимание!!!
Дарья Митина Дарья Митина: Флаги OКП на митинге прoтив пенсиoннoй рефoрмы в Кoмсoмoльске-на Амуре
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss