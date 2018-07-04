Американские танки в Польше больше не пугают Минск

Минск полагает, что тема размещения российской военной базы на территории Белоруссии на сегодняшний день не имеет актуальности. С таким заявлением в интервью РИА Новости во вторник, 3 июля, выступил посол Белоруссии в Москве Игорь Петришенко.
Комментируя идею соседней Польши разместить на своей территории бронетанковую дивизию США, посол указал, что это является правом суверенного государства.
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Танковая дивизия в Польше не угрожает Белоруссии только в одном случае - если на момент перехода границы американскими танками Минск будет уже союзником США.
А.Б.
sergey написал 04.07.2018 02:06
sergey534 написал 04.07.2018 01:33
--------- Норд - Ман ------- написал 04.07.2018 01:33
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Конечно - можно.
В ее наступлении на Запад.
Дороги и мосты - заминировать, справа-слева расчеты ПТРК, а танковая дивизия для заключительного удара с неожиданного направления.
Без дорог-то современный танк не ездит. Совсем-совсем.
Почитайте историю Зимней Войны 1939-1940.
---------- Норд - Ман ---------- написал 04.07.2018 01:29
А.Б.
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Безумная анти-логика.
Назовите вменяемую причину такого "перехода".
"Злобные они" - хотят отобрать у Лукашенко картофЕльные поля?
Пео и ПехтерЪ написал 04.07.2018 01:28
имя есть , в принципе написал 04.07.2018 01:18
!!!!Q-TOQJABOGTOT!!!&& написал 04.07.2018 00:27