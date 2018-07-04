Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Американские танки в Польше больше не пугают Минск

Опубликовано 04.07.2018 в разделе комментариев 7

сша лукашенко танк
Американские танки в Польше больше не пугают Минск

Минск полагает, что тема размещения российской военной базы на территории Белоруссии на сегодняшний день не имеет актуальности. С таким заявлением в интервью РИА Новости во вторник, 3 июля, выступил посол Белоруссии в Москве Игорь Петришенко. 

Комментируя идею соседней Польши разместить на своей территории бронетанковую дивизию США, посол указал, что это является правом суверенного государства.

***

Танковая дивизия в Польше не угрожает Белоруссии только в одном случае - если на момент перехода границы американскими танками Минск будет уже союзником США. 

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 3
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 7
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Re: РЕ
sergey написал 04.07.2018 02:06
Вы в курсе, что за штрафы ГИБДД можно не платить? Точнее их можно избежать и это на 100% легально! Я наклеил себе такую вот штуку http://driveplenka.blogspot.ru и мой номер теперь не видно гаишникам вообще! Вид номера не меняется, поэтому это законно!
Ответить
Re: РЕ
sergey534 написал 04.07.2018 01:33
Вы в курсе, что за штрафы ГИБДД можно не платить? Точнее их можно избежать и это на 100% легально! Я наклеил себе такую вот штуку http://driveplenka.blogspot.ru и мой номер теперь не видно гаишникам вообще! Вид номера не меняется, поэтому это законно!
Ответить
Re: Танковая дивизия в Польше не угрожает Белоруссии только в одном случае -----А.Б.
--------- Норд - Ман ------- написал 04.07.2018 01:33
А че, ГавноРаша такая слабая, шо ее одной танковой дивизией размазат можно? Ну тогда и не жаль! Слабых - БЬЮТ!!!
===============
Конечно - можно.
В ее наступлении на Запад.
Дороги и мосты - заминировать, справа-слева расчеты ПТРК, а танковая дивизия для заключительного удара с неожиданного направления.
Без дорог-то современный танк не ездит. Совсем-совсем.
Почитайте историю Зимней Войны 1939-1940.
Ответить
РЕ
---------- Норд - Ман ---------- написал 04.07.2018 01:29
Танковая дивизия в Польше не угрожает Белоруссии только в одном случае - если на момент перехода границы американскими танками Минск будет уже союзником США.
А.Б.
============
Безумная анти-логика.
Назовите вменяемую причину такого "перехода".
"Злобные они" - хотят отобрать у Лукашенко картофЕльные поля?
Ответить
Танковая дивизия в Польше не угрожает Белоруссии только в одном случае -----А.Б.
Пео и ПехтерЪ написал 04.07.2018 01:28
А че, ГавноРаша такая слабая, шо ее одной танковой дивизией размазат можно? Ну тогда и не жаль! Слабых - БЬЮТ!!!
Ответить
автору
имя есть , в принципе написал 04.07.2018 01:18
Анатолий Юрьевич. ( Я просто ,кайфую , - когда женщины - начальницы. (Как Вы, думаете , если вот , президентом Украины - стала бы Юля , а премьером - Надя Савченко , - из этого получилось бы, хоть что-нибудь - ТОЛКОВОЕ ?
Ответить
Как у ярду, как у скоту появилася работа... Тра-ля-ля. ды, тра-ля-ля... отравили скрипаля...
!!!!Q-TOQJABOGTOT!!!&& написал 04.07.2018 00:27
-То таки батька сильно хитрож-пый - то таки да! Таки он будет так быстро бегать таки вокруг столба, что сам таки себя вж выбет - то таки да...
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Поддерживаете ли вы Путина?:
Результаты
Интернет-ТВ
Ислам побеждает УФСИН?
Ислам побеждает УФСИН?
04.07.2018
У Грудинина хотят отобрать его "совхоз" - справедливая расплата за обман трудящихся
У Грудинина хотят отобрать его "совхоз" - справедл...
01.07.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Американские танки в Польше больше не пугают Минск (7)
Ислам побеждает УФСИН? (1)
В Карелии закрывают детские сады: оптимизация! (4)
ФСБ предложила считать компьютерные программы шпионской техникой (5)
Госдума одобрила повышение НДС с 18% до 20% (7)
В Госдуме хотят присваивать журналистам статус иностранных агентов (9)
Россия готова к созданию суверенного интернета (10)
Россияне задолжали банкам 13,5 триллионов рублей (7)
Профсоюзы подали заявку на шествие и митинг в Москве против повышения пенсионного возраста (7)
Племянницу Сергея Скрипаля выдвинули в Ярославскую облдуму (7)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Ислам побеждает УФСИН?
Дарья Митина Дарья Митина: "Пылающий" Ли Чхан Дoна
Дарья Митина Дарья Митина: Вoлшебная пятерка кандидатoв в мэры
Дарья Митина Дарья Митина: Мoсквичи, внимание!!!
Дарья Митина Дарья Митина: Флаги OКП на митинге прoтив пенсиoннoй рефoрмы в Кoмсoмoльске-на Амуре
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss