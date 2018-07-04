Американские танки в Польше больше не пугают Минск

Минск полагает, что тема размещения российской военной базы на территории Белоруссии на сегодняшний день не имеет актуальности. С таким заявлением в интервью РИА Новости во вторник, 3 июля, выступил посол Белоруссии в Москве Игорь Петришенко.

Комментируя идею соседней Польши разместить на своей территории бронетанковую дивизию США, посол указал, что это является правом суверенного государства.

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Танковая дивизия в Польше не угрожает Белоруссии только в одном случае - если на момент перехода границы американскими танками Минск будет уже союзником США.

А.Б.