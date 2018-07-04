Близ Солсбери опять кого-то отравили

Два человека находятся без сознания из-за того, что подверглись воздействию неизвестного вещества в британском городе Эймсбери, расположенном в 10 км к северу от Солсбери.

"Полиция Уилтшира сегодня вечером объявила о крупном инциденте. Существуют подозрения, что два человека могли подвергнуться воздействию неизвестного вещества в Эймсбери, - говорится в опубликованном в среду сообщении полиции графства Уилтшир. - Места, которые, как полагают, пострадавшие посещали перед тем, как они заболели, будут оцеплены на ночь в районе Эймсбери и Солсбери в качестве меры предосторожности".

По данным правоохранителей, вечером 30 июня мужчина и женщина 40 лет были найдены без сознания с своем доме. Их доставили в больницу в Солсбери, оба находятся в критическом состоянии.

В настоящее время эксперты проводят анализ вещества, воздействию которого подверглись пострадавшие.