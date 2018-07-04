Крым оказался в числе самых загрязненных в стране

Согласно данным Роспотребнадзора, по итогам прошлого года регионом с самым грязным воздухом в России стала Бурятия. Также в этот список вошли Хабаровский край, Иркутская область, Красноярский край, Курская область и Крым.

Это интересно - Бурятия место довольно отдаленное, теоретически там должно быть с воздухом все в порядке, но оказывается, угольное отопление в населенных пунктах отравляет всех бензопиреном.

Но странней всего, конечно, вхождение в пятерку наиболее грязных регионов курортного Крыма. Понятно, что кроме пляжей Ялты и Евпатории там есть промышленный Армяск, портовая Керчь и цементный завод в Бахчисарае. Но все равно по уровню промышленного развития Крымский полуостров не идет ни в какое сравнение с реально индустриальными регионами.

Значит, что-то явно не продумано в экологической политике - низкое качество автомобильного топлива, преобладание теплоэлектростанций в генерации электроэнергии, отопление углем и так далее.

Но как предлагать людям отдых в регионе, который находится в пятерке самых загрязненных?..

А.Б.