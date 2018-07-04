Здесь тебе Родос - здесь и прыгай... (Кто не скачет, тот - не эллин)

Если притвориться, что у нас есть политическая борьба, а лицами партий являются деятели, готовые стать акторами (а не актёришками) мирной легитимной борьбы за власть, то понятно <и ежу>, что эти деятели должны <к бабке не ходи> уметь урегулировать кризисы и предотвращать конфронтации.

Тем более, если деятели заявляют, что претендуют на пост главы государства или большого города. А не просто писать книги о несовершенстве мироздания и кризисе дискурса и (извините мой французский) даже и тренда мировой политики. Или пафосные посты о тупике и репрессивной сущности режима.

Показателем глубокого кризиса церкви было то, что императоры (Восточной или Священной Римских империй) или британские монархи были вынуждены давать указания как разрешить теологические разногласия.

Когда районный суд вынужден решать спор о толковании устава, поскольку каждая партийная инстанция толкует его в зависимости от лояльности одной из двух борющихся группировок, то значит в этой партии нет основополагающего принципа демократии - "верховенства права". И всё решается апелляцией к "гуру".

Отмечу в сторону. Антимитрохинское руководство "Яблоко" совершенно право, указывая на то, что государство не имеет право на вмешательство в партийную деятельность. Однако в данном случае спор касается реализации конституционного права (пассивного избирательного), а не внутриставного права, например, вытекающего из регламента собрания... Поэтому сейчас Замоскворецкий суд оказался в положении "Страсбурга" относительно внутрипартийной коллизии. И судебное решение станет как бы частью устава. (Напомню, спор шёл о праве получить право голоса на конференции 13 столичным мундепам, которые получили полноправный статус уже после начала конференции, в промежутке между её сессиями. Устав прямо запрещает пополнять конференцию доизбранными делегатами. Однако речь идёт не об избрании, а о переводе из "кандидатов" в полноправные члены, т.е. не о наделении правом решающего голоса, а о "проявлении" такого права).

Самое смешное, что эскалацию нынешнего "яблочного" кризиса (а судя по последнему обращению Сергея Миртрохина готовятся оргвыводы по столичной организации - отмечу от себя, наверное, такие же как по свердловской областной год назад - когда всех членов партии "вывели за штат" за отказ выдвигать Евгения Ройзмана) можно было предотвратить так же просто как и Сараевский кризис 104 года назад - в ходе негласных консультаций и по итогам беспринципных тайных компромиссов. Что собственно и должен уметь делать политик, полагающий возможным решать мировые или общенациональные проблемы.

Отмечу в сторону. Ровно за три года до Сараевского кризиса был Второй Марокканский (Первый - 1905). Тогда воевать не хотели - и "разрулили". Именно в стиле "тёрки на кортах": тебе - рынок при станции, мне заправки, тебе два депутата и вице-мэр, а мне - прокурор... А что Серого мочканули, то да - тут был беспредел - с нас Маньке его 10 тонн гринов и гранит достойный поставим...

Но вот в 1914 - вдруг "разруливать не захотели"... Берлин поощрял Вену на показательную порку Белграда, а Петербург (и Париж за его спиной) с нетерпением ждали первых залпов, что бы началось давно согласованное генштабами движение Русского Парового Катка - на Кёнигсберг и Берлин. А славные пуалю в это время - рывком через Лотарингию - на Саар и на Рур ("План-17")...

Итак, Митрохин обращается к Явлинскому через ютуб (как и положено российским обиженным к начальству) - видимо, потерял номер его мобильного, а "мыло" и "личку" тот не проверяет...

Явлинский при этом прочно сидит в кустах.

Не дождавшись поддержки от старого друга, Митрохин отзывает иск и заявляет о готовности партруководства распустить всю столичную организацию (передав партию Кацу).

Вишневский сперва заявляет, что будет выдвигаться в губернаторы Питера, а попутно интересуется у однопартийцев как они к этому отнесутся. А Шлосберг - как обычно - "обличает империализм".

Итог - Бюро партии отстранило Митрохина от руководства московской организацией.

Кац выставил (?) соперником Вишневского свою креатуру - зампреда партии Николая Рыбакова.